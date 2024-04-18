18 апреля 2024

Какие участки трамвайных путей отремонтируют в Челябинске. Карта

В Челябинске отремонтируют 10 км трамвайных путей за год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Октябрь в городе. Челябинск, рельсы, трамвайные пути, улица цвиллинга, благоустройство, трамвай, ремонт путей, новые рельсы
Ремонт трамвайных путей в городе идет с опережением планов Фото:

В Челябинске за 2024 год запланировано отремонтировать десять участков трамвайных путей общей протяженностью 10,1 километра. Об этом сообщил замдиректора организатора перевозок региона Игорь Абрамовских на пресс-конференции Центра управления регионом (ЦУР).

«В планах на 2024 год отремонтировать порядка десяти километров пути», — сообщил Абрамовских. В списке на ремонт числится четыре стрелочных узла и два разворотных кольца.

Ремонтные работы пройдут на улицах Цвиллинга, Чичерина, Каслинская, Черкасская, Кирова и Рождественская. Также добавлены в перечень участки на проспектах Ленина и Победы, Свердловском проспекте.

Замминистра дорожного хозяйства региона Александр Егоров сообщил, что трамвайная система в Челябинске деградировала с 2005 по 2020 годы. В городе было принято решение ремонтировать пути с опережением планов, чтобы нагнать отставание. На 2024 год в Челябинске изношены порядка 70% путей.

За 2024 год в Челябинске отремонтируют 10,1 километра трамвайных путей
За 2024 год в Челябинске отремонтируют 10,1 километра трамвайных путей
В Челябинске за 2024 год отремонтируют четыре стрелочных узла
В Челябинске за 2024 год отремонтируют четыре стрелочных узла
В перечень реконструкции включили разворотное кольцо на Чичерина
В перечень реконструкции включили разворотное кольцо на Чичерина

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске за 2024 год запланировано отремонтировать десять участков трамвайных путей общей протяженностью 10,1 километра. Об этом сообщил замдиректора организатора перевозок региона Игорь Абрамовских на пресс-конференции Центра управления регионом (ЦУР). «В планах на 2024 год отремонтировать порядка десяти километров пути», — сообщил Абрамовских. В списке на ремонт числится четыре стрелочных узла и два разворотных кольца. Ремонтные работы пройдут на улицах Цвиллинга, Чичерина, Каслинская, Черкасская, Кирова и Рождественская. Также добавлены в перечень участки на проспектах Ленина и Победы, Свердловском проспекте. Замминистра дорожного хозяйства региона Александр Егоров сообщил, что трамвайная система в Челябинске деградировала с 2005 по 2020 годы. В городе было принято решение ремонтировать пути с опережением планов, чтобы нагнать отставание. На 2024 год в Челябинске изношены порядка 70% путей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...