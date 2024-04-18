Какие участки трамвайных путей отремонтируют в Челябинске. Карта

В Челябинске отремонтируют 10 км трамвайных путей за год

19 апреля 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Ремонт трамвайных путей в городе идет с опережением планов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске за 2024 год запланировано отремонтировать десять участков трамвайных путей общей протяженностью 10,1 километра. Об этом сообщил замдиректора организатора перевозок региона Игорь Абрамовских на пресс-конференции Центра управления регионом (ЦУР). «В планах на 2024 год отремонтировать порядка десяти километров пути», — сообщил Абрамовских. В списке на ремонт числится четыре стрелочных узла и два разворотных кольца. Ремонтные работы пройдут на улицах Цвиллинга, Чичерина, Каслинская, Черкасская, Кирова и Рождественская. Также добавлены в перечень участки на проспектах Ленина и Победы, Свердловском проспекте. Замминистра дорожного хозяйства региона Александр Егоров сообщил, что трамвайная система в Челябинске деградировала с 2005 по 2020 годы. В городе было принято решение ремонтировать пути с опережением планов, чтобы нагнать отставание. На 2024 год в Челябинске изношены порядка 70% путей. скрин: пресс-центр ЦУР Челябинской области За 2024 год в Челябинске отремонтируют 10,1 километра трамвайных путей карта: сервис «Яндекс карты» В Челябинске за 2024 год отремонтируют четыре стрелочных узла карта: сервис «Яндекс карты» В перечень реконструкции включили разворотное кольцо на Чичерина карта: сервис «Яндекс карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за 2024 год запланировано отремонтировать десять участков трамвайных путей общей протяженностью 10,1 километра. Об этом сообщил замдиректора организатора перевозок региона Игорь Абрамовских на пресс-конференции Центра управления регионом (ЦУР). «В планах на 2024 год отремонтировать порядка десяти километров пути», — сообщил Абрамовских. В списке на ремонт числится четыре стрелочных узла и два разворотных кольца. Ремонтные работы пройдут на улицах Цвиллинга, Чичерина, Каслинская, Черкасская, Кирова и Рождественская. Также добавлены в перечень участки на проспектах Ленина и Победы, Свердловском проспекте. Замминистра дорожного хозяйства региона Александр Егоров сообщил, что трамвайная система в Челябинске деградировала с 2005 по 2020 годы. В городе было принято решение ремонтировать пути с опережением планов, чтобы нагнать отставание. На 2024 год в Челябинске изношены порядка 70% путей.