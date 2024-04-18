В Челябинске за 2024 год запланировано отремонтировать десять участков трамвайных путей общей протяженностью 10,1 километра. Об этом сообщил замдиректора организатора перевозок региона Игорь Абрамовских на пресс-конференции Центра управления регионом (ЦУР).
«В планах на 2024 год отремонтировать порядка десяти километров пути», — сообщил Абрамовских. В списке на ремонт числится четыре стрелочных узла и два разворотных кольца.
Ремонтные работы пройдут на улицах Цвиллинга, Чичерина, Каслинская, Черкасская, Кирова и Рождественская. Также добавлены в перечень участки на проспектах Ленина и Победы, Свердловском проспекте.
Замминистра дорожного хозяйства региона Александр Егоров сообщил, что трамвайная система в Челябинске деградировала с 2005 по 2020 годы. В городе было принято решение ремонтировать пути с опережением планов, чтобы нагнать отставание. На 2024 год в Челябинске изношены порядка 70% путей.
скрин: пресс-центр ЦУР Челябинской области
За 2024 год в Челябинске отремонтируют 10,1 километра трамвайных путей
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В Челябинске за 2024 год запланировано отремонтировать десять участков трамвайных путей общей протяженностью 10,1 километра. Об этом сообщил замдиректора организатора перевозок региона Игорь Абрамовских на пресс-конференции Центра управления регионом (ЦУР). «В планах на 2024 год отремонтировать порядка десяти километров пути», — сообщил Абрамовских. В списке на ремонт числится четыре стрелочных узла и два разворотных кольца. Ремонтные работы пройдут на улицах Цвиллинга, Чичерина, Каслинская, Черкасская, Кирова и Рождественская. Также добавлены в перечень участки на проспектах Ленина и Победы, Свердловском проспекте. Замминистра дорожного хозяйства региона Александр Егоров сообщил, что трамвайная система в Челябинске деградировала с 2005 по 2020 годы. В городе было принято решение ремонтировать пути с опережением планов, чтобы нагнать отставание. На 2024 год в Челябинске изношены порядка 70% путей.