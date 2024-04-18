В ХМАО назвали подработки с зарплатой более 100 тысяч рублей

HeadHunter: в ХМАО водители могут получать на подработках более 100 тысяч рублей

Самыми прибыльными подработками стали вакансии для водителей и курьеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Самыми прибыльными подработками в ХМАО стали вакансии для водителей и курьеров. Такие работники могут получать более 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики сервиса HeadHunter.

«Медиана предлагаемой зарплаты в первом квартале 2024 года у водителей с частичной занятостью составила 131 300 рублей. Курьеры тем временем в среднем могут рассчитывать на 105 300 рублей. А упаковщикам и комплектовщикам в Югре готовы платить 92 тысячи», — следует из исследования сервиса.

Менеджеры по продажам и врачи на подработках могут выручить около 60 тысяч рублей. А вот самыми популярными подработками по числу доступных вакансий в ХМАО стали продавцы-консультанты и кассиры. Однако здесь можно получить лишь около 30 тысяч.

«К началу теплого сезона традиционно растет количество вакансий с подработкой. Активнее всех ищут сотрудников с частичной занятостью компании из отраслей „Розничная торговля“, „Информационные технологии, системная интеграция“, „Услуги для бизнеса“», — отметила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО за год средняя зарплата выросла на 13%. В начале 2024 года сумма составила более 100 тысяч рублей.