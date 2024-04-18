В Тюменских селах экстренно отключили электроэнергию

В подтопляемых тюменских селах было принято решение об отключении электроэнергии. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Решение об отключении ряда объектов электроэнергетики в с. Казанское, с. Большие Ярки, с. Огнево принял штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области 18 апреля», — сообщает инфоцентр. В данный момент жители домов, где отключен свет, эвакуированы.
Точная дата, когда возобновится подача электроэнергии, остается открытой. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском селе Афонькино из-за постоянно пребывающей воды скоро рухнут мачты освещения.
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В подтопляемых тюменских селах было принято решение об отключении электроэнергии. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Решение об отключении ряда объектов электроэнергетики в с. Казанское, с. Большие Ярки, с. Огнево принял штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области 18 апреля», — сообщает инфоцентр. В данный момент жители домов, где отключен свет, эвакуированы. Точная дата, когда возобновится подача электроэнергии, остается открытой. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском селе Афонькино из-за постоянно пребывающей воды скоро рухнут мачты освещения.