18 апреля 2024

В Тюменских селах экстренно отключили электроэнергию

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Казанское, вечер 17 апреля. Казанское , половодье, наводнение
Вода наполовину скрыла электрические столбы Фото:
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В подтопляемых тюменских селах было принято решение об отключении электроэнергии. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Решение об отключении ряда объектов электроэнергетики в с. Казанское, с. Большие Ярки, с. Огнево принял штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области 18 апреля», — сообщает инфоцентр. В данный момент жители домов, где отключен свет, эвакуированы.

Точная дата, когда возобновится подача электроэнергии, остается открытой. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском селе Афонькино из-за постоянно пребывающей воды скоро рухнут мачты освещения.

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В подтопляемых тюменских селах было принято решение об отключении электроэнергии. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Решение об отключении ряда объектов электроэнергетики в с. Казанское, с. Большие Ярки, с. Огнево принял штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области 18 апреля», — сообщает инфоцентр. В данный момент жители домов, где отключен свет, эвакуированы. Точная дата, когда возобновится подача электроэнергии, остается открытой. Ранее URA.RU писало о том, что в тюменском селе Афонькино из-за постоянно пребывающей воды скоро рухнут мачты освещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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