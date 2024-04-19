Министр МЧС Куренков отправил в Курган дополнительное оборудование. Видео

19 апреля 2024 в 13:31 Размер текста - 17 +

В Курган едут десять мотопомп по поручению Куренкова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курган для борьбы с паводковой водой в подтопленных районах области были отправлены дополнительно десять мотопомп. Они будут откачивать воду. Об этом сообщило МЧС России. «По поручению главы МЧС России Александра Куренкова десять мотопомп для откачки воды будут работать в наиболее подтопленных районах», — сообщил telegram-канал «МЧС России». Также ведомство уточнило количество затопленных территорий. По данным МЧС, в 29 населенных пунктах Курганской области затопленными считаются 1941 жилой дом, 3380 дачных участков, пять низководных мостов, а также 12 участков автомобильных дорог. Ранее URA.RU писало, что в Кургане были установлены камеры для отслеживания дамбы. Работа была выполнена по поручению министра МЧС Александра Куренкова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курган для борьбы с паводковой водой в подтопленных районах области были отправлены дополнительно десять мотопомп. Они будут откачивать воду. Об этом сообщило МЧС России. «По поручению главы МЧС России Александра Куренкова десять мотопомп для откачки воды будут работать в наиболее подтопленных районах», — сообщил telegram-канал «МЧС России». Также ведомство уточнило количество затопленных территорий. По данным МЧС, в 29 населенных пунктах Курганской области затопленными считаются 1941 жилой дом, 3380 дачных участков, пять низководных мостов, а также 12 участков автомобильных дорог. Ранее URA.RU писало, что в Кургане были установлены камеры для отслеживания дамбы. Работа была выполнена по поручению министра МЧС Александра Куренкова.