По поручению главы МЧС в Кургане установили оборудование для слежки за дамбой. Видео

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Кировский мост. Курган, паводок
За дамбой в Кургане будут следить с помощью специального светового оборудования Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане по поручению главы МЧС России Александра Куренкова установили световые мачты, которые, в том числе, помогут следить за целостностью дамбы. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МЧС России по Курганской области.

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Курганской области в Курганскую область направлено 22 комплекта светового оборудования. В настоящее время световые мачты уже установлены в тех местах, где находятся берегоукрепительные сооружения. Большая часть из них — в районе дамбы на набережной Кургана», — рассказали в ведомстве. Эти устройства помогают освещать территорию для контроля за целостностью дамбы, при проведении поисково-спасательных работ, для патрулирования подтопленных территорий, эвакуации людей и животных.

Ранее стало известно, что в Кургане за сутки под дамбой обнаружили три протечки, но специалисты оперативно их устранили. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Кургане по поручению главы МЧС России Александра Куренкова установили световые мачты, которые, в том числе, помогут следить за целостностью дамбы. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МЧС России по Курганской области. «По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Курганской области в Курганскую область направлено 22 комплекта светового оборудования. В настоящее время световые мачты уже установлены в тех местах, где находятся берегоукрепительные сооружения. Большая часть из них — в районе дамбы на набережной Кургана», — рассказали в ведомстве. Эти устройства помогают освещать территорию для контроля за целостностью дамбы, при проведении поисково-спасательных работ, для патрулирования подтопленных территорий, эвакуации людей и животных. Ранее стало известно, что в Кургане за сутки под дамбой обнаружили три протечки, но специалисты оперативно их устранили. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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