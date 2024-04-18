По поручению главы МЧС в Кургане установили оборудование для слежки за дамбой. Видео

18 апреля 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

За дамбой в Кургане будут следить с помощью специального светового оборудования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане по поручению главы МЧС России Александра Куренкова установили световые мачты, которые, в том числе, помогут следить за целостностью дамбы. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МЧС России по Курганской области. «По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Курганской области в Курганскую область направлено 22 комплекта светового оборудования. В настоящее время световые мачты уже установлены в тех местах, где находятся берегоукрепительные сооружения. Большая часть из них — в районе дамбы на набережной Кургана», — рассказали в ведомстве. Эти устройства помогают освещать территорию для контроля за целостностью дамбы, при проведении поисково-спасательных работ, для патрулирования подтопленных территорий, эвакуации людей и животных. Ранее стало известно, что в Кургане за сутки под дамбой обнаружили три протечки, но специалисты оперативно их устранили. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане по поручению главы МЧС России Александра Куренкова установили световые мачты, которые, в том числе, помогут следить за целостностью дамбы. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МЧС России по Курганской области. «По поручению главы МЧС России Александра Куренкова в Курганской области в Курганскую область направлено 22 комплекта светового оборудования. В настоящее время световые мачты уже установлены в тех местах, где находятся берегоукрепительные сооружения. Большая часть из них — в районе дамбы на набережной Кургана», — рассказали в ведомстве. Эти устройства помогают освещать территорию для контроля за целостностью дамбы, при проведении поисково-спасательных работ, для патрулирования подтопленных территорий, эвакуации людей и животных. Ранее стало известно, что в Кургане за сутки под дамбой обнаружили три протечки, но специалисты оперативно их устранили. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.