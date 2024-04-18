Эпатажный экс-депутат из Хабаровска подал документы на пост мэра в ХМАО

Бывший депутат от ЛДПР думы Хабаровского края Петр Емельянов, известный эпатажными поступками, подал документы на пост главы Нефтеюганска. В своей программе он предлагает сжигать чучело Пугачевой на Масленицу и сослать Моргенштерна в Нефтеюганск на исправительные работы.
«Сегодня, 19 апреля, я официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост мэра Нефтеюганска. Город бурлит после отставки Эльвиры Бугай, которая отказалась выплачивать пособия участникам СВО. Нужен новый подход, новые мысли, старые лекала уже не работают», — написал политик в своем Instagram* (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России).
Либерал-демократ пообещал бороться с семейными кланами у власти, раздавать населению талоны на фильтры для воды, разрешить многоженство и предоставить налоговые льготы для бабушек-закрутчиц. Емельянов ушел из политики, когда президент Росссии Владимир Путин назначил на пост врио губернатора Хабаровского края Сергея Дегтярева, но теперь решил в нее вернуться.
Ранее URA.RU писало о том, что дума Нефтеюганска объявила конкурс на пост мэра. Окончательно определиться с постом градоначальника депутаты должны 3 мая.
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