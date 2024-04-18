Чудом избежавший тюрьмы десантник Тетерин попал в ДТП в центре Екатеринбурга. Фото

19 апреля 2024 в 13:59 Размер текста - 17 +

Участники аварии поедут в ГИБДД устанавливать виновника Фото: Илья Московец / URA.RU В Екатеринбурге днем 19 апреля глава Союза десантников Урала Евгений Тетерин попал в ДТП на улице Карла Либкнехта: Lexus с красивыми номерами «777», которым управляла его жена, столкнулся с мотоциклом. Свидетелем аварии стал корреспондент URA.RU. Кто виноват, неясно: Тетерин говорит, что байкер, а байкер — что водитель иномарки, поворачивавшей к зданию министерства общественной безопасности региона. «Влетел байкер. Другой участник движения также сказал, что он выскочил со второго ряда», — сказал Тетерин. Охранник «Музея истории медицины», который находится в соседнем здании, также уверяет, что вины десантника в ДТП нет. Обошлось без пострадавших. Мотоциклист Данила пояснил, что начал тормозить и сигналить, а Lexus якобы поворачивал без сигнала. «Сколько я езжу здесь, все было нормально. Он видимо в зеркало не посмотрел. Я ехал по автобусной линии, но и он не убедился. Инспекторы определят виновника», — отметил мотоциклист. Участники ДТП сейчас поедут в ГИБДД. Новость по теме Главный свердловский десантник первым попал под «путинскую амнистию». Видео 16 апреля Верх-Исетский районный суд признал Тетерина виновным по делу о взятке и назначил ему девять лет колонии и крупный штраф. Но тут же Тетерина от наказания освободили — как участника спецоперации РФ на Украине. Уголовное дело Тетерина началось в ноябре 2021 года. Основной эпизод связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии обвинения, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей от сотрудника одного из надзорных ведомств, который выявил нарушения в работе карьера. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову, а — тот, как считают силовики, — Тетерину. Деньги десантник должен был отнести дальше по цепочке. Фото: Илья Московец / URA.RU Фото: Сергей Бодров / URA.RU Фото: Илья Московец / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 19 апреля глава Союза десантников Урала Евгений Тетерин попал в ДТП на улице Карла Либкнехта: Lexus с красивыми номерами «777», которым управляла его жена, столкнулся с мотоциклом. Свидетелем аварии стал корреспондент URA.RU. Кто виноват, неясно: Тетерин говорит, что байкер, а байкер — что водитель иномарки, поворачивавшей к зданию министерства общественной безопасности региона. «Влетел байкер. Другой участник движения также сказал, что он выскочил со второго ряда», — сказал Тетерин. Охранник «Музея истории медицины», который находится в соседнем здании, также уверяет, что вины десантника в ДТП нет. Обошлось без пострадавших. Мотоциклист Данила пояснил, что начал тормозить и сигналить, а Lexus якобы поворачивал без сигнала. «Сколько я езжу здесь, все было нормально. Он видимо в зеркало не посмотрел. Я ехал по автобусной линии, но и он не убедился. Инспекторы определят виновника», — отметил мотоциклист. Участники ДТП сейчас поедут в ГИБДД. 16 апреля Верх-Исетский районный суд признал Тетерина виновным по делу о взятке и назначил ему девять лет колонии и крупный штраф. Но тут же Тетерина от наказания освободили — как участника спецоперации РФ на Украине. Уголовное дело Тетерина началось в ноябре 2021 года. Основной эпизод связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии обвинения, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей от сотрудника одного из надзорных ведомств, который выявил нарушения в работе карьера. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову, а — тот, как считают силовики, — Тетерину. Деньги десантник должен был отнести дальше по цепочке.