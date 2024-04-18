18 апреля 2024

Главный свердловский десантник первым попал под «путинскую амнистию». Видео

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Оглашение приговора Евгению Тетерину. Екатеринбург , тетерин евгений
Евгений Тетерин планируется вернуться в зону боевых действий Фото:

Осужденный председатель свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин стал первым россиянином, кого освободили от наказания из-за участия в российской спецоперации на Украине. Об этом сам офицер заявил корреспонденту URA.RU во время торжественной встречи поезда Минобороны РФ на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, подтверждая слова своего адвоката Дмитрия Бушухина.

«Да. <…> Справедливость же должна быть. [Российскому президенту] Владимиру Владимировичу [Путину] виднее», — подчеркнул офицер. После майских праздников он планирует отправиться на фронт.

На СВО Тетерин получил звание старшего лейтенанта, стал замкомандира по политико-просветительской и воспитательной работе в добровольческом батальоне «Урал», получил медаль «За храбрость» II, которую учредил Путин, и боевое ранение (контузию). Из-за этого, по словам защитника, десантника признали негодным и уволили со службы. Вероятно, на фронт он вернется уже в другом статусе.

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Уголовное дело Тетерина началось в ноябре 2021 года. Основной эпизод связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии обвинения, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей от сотрудника одного из надзорных ведомств, который выявил нарушения в работе карьера. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову, а — тот, как считают силовики, — Тетерину. Деньги десантник должен был отнести дальше по цепочке.

Верх-Исетский районный суд вынес приговор 16 апреля. Тетерин получил девять лет колонии и штраф. Но тут же был освобожден от наказания — из-за участия в СВО.

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Осужденный председатель свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин стал первым россиянином, кого освободили от наказания из-за участия в российской спецоперации на Украине. Об этом сам офицер заявил корреспонденту URA.RU во время торжественной встречи поезда Минобороны РФ на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, подтверждая слова своего адвоката Дмитрия Бушухина. «Да. <…> Справедливость же должна быть. [Российскому президенту] Владимиру Владимировичу [Путину] виднее», — подчеркнул офицер. После майских праздников он планирует отправиться на фронт. На СВО Тетерин получил звание старшего лейтенанта, стал замкомандира по политико-просветительской и воспитательной работе в добровольческом батальоне «Урал», получил медаль «За храбрость» II, которую учредил Путин, и боевое ранение (контузию). Из-за этого, по словам защитника, десантника признали негодным и уволили со службы. Вероятно, на фронт он вернется уже в другом статусе. Уголовное дело Тетерина началось в ноябре 2021 года. Основной эпизод связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии обвинения, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей от сотрудника одного из надзорных ведомств, который выявил нарушения в работе карьера. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову, а — тот, как считают силовики, — Тетерину. Деньги десантник должен был отнести дальше по цепочке. Верх-Исетский районный суд вынес приговор 16 апреля. Тетерин получил девять лет колонии и штраф. Но тут же был освобожден от наказания — из-за участия в СВО.
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