Главный свердловский десантник первым попал под «путинскую амнистию». Видео

19 апреля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Евгений Тетерин планируется вернуться в зону боевых действий Фото: Илья Московец © URA.RU Осужденный председатель свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин стал первым россиянином, кого освободили от наказания из-за участия в российской спецоперации на Украине. Об этом сам офицер заявил корреспонденту URA.RU во время торжественной встречи поезда Минобороны РФ на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, подтверждая слова своего адвоката Дмитрия Бушухина. «Да. <…> Справедливость же должна быть. [Российскому президенту] Владимиру Владимировичу [Путину] виднее», — подчеркнул офицер. После майских праздников он планирует отправиться на фронт. На СВО Тетерин получил звание старшего лейтенанта, стал замкомандира по политико-просветительской и воспитательной работе в добровольческом батальоне «Урал», получил медаль «За храбрость» II, которую учредил Путин, и боевое ранение (контузию). Из-за этого, по словам защитника, десантника признали негодным и уволили со службы. Вероятно, на фронт он вернется уже в другом статусе. Новость по теме Адвокат: освобождение десантника Тетерина от тюрьмы уникально для РФ Уголовное дело Тетерина началось в ноябре 2021 года. Основной эпизод связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии обвинения, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей от сотрудника одного из надзорных ведомств, который выявил нарушения в работе карьера. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову, а — тот, как считают силовики, — Тетерину. Деньги десантник должен был отнести дальше по цепочке. Верх-Исетский районный суд вынес приговор 16 апреля. Тетерин получил девять лет колонии и штраф. Но тут же был освобожден от наказания — из-за участия в СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осужденный председатель свердловского отделения Союза десантников РФ Евгений Тетерин стал первым россиянином, кого освободили от наказания из-за участия в российской спецоперации на Украине. Об этом сам офицер заявил корреспонденту URA.RU во время торжественной встречи поезда Минобороны РФ на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, подтверждая слова своего адвоката Дмитрия Бушухина. «Да. <…> Справедливость же должна быть. [Российскому президенту] Владимиру Владимировичу [Путину] виднее», — подчеркнул офицер. После майских праздников он планирует отправиться на фронт. На СВО Тетерин получил звание старшего лейтенанта, стал замкомандира по политико-просветительской и воспитательной работе в добровольческом батальоне «Урал», получил медаль «За храбрость» II, которую учредил Путин, и боевое ранение (контузию). Из-за этого, по словам защитника, десантника признали негодным и уволили со службы. Вероятно, на фронт он вернется уже в другом статусе. Уголовное дело Тетерина началось в ноябре 2021 года. Основной эпизод связан с карьером в поселке Шабры под Екатеринбургом. По версии обвинения, директор ПК «Урал Щебень» Вячеслав Иванов якобы решил откупиться взяткой в размере 4,5 млн рублей от сотрудника одного из надзорных ведомств, который выявил нарушения в работе карьера. Часть суммы он отдал посреднику — директору шабровского карьера Ибаду Гурбанову, а — тот, как считают силовики, — Тетерину. Деньги десантник должен был отнести дальше по цепочке. Верх-Исетский районный суд вынес приговор 16 апреля. Тетерин получил девять лет колонии и штраф. Но тут же был освобожден от наказания — из-за участия в СВО.