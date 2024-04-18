18 апреля 2024

В Сургуте организаторы молодежного фестиваля придумали трендовый способ, как развлечь гостей

Сургутян зовут играть в трендовый квиз на фестивале искусств «Зеленый шум»
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция пятого фестиваля «Денис Мацуев представляет» в Свердловской филармонии. Екатеринбург, филармония, саксофонист, саксофон
Сургутян зовут играть в трендовый квиз на фестивале искусств «Зеленый шум» Фото:

Жителей Сургута зовут в филармонию играть в квиз, который организовали для молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум». Такой вид развлечения пользуется популярностью в городе и подходит для разных возрастных категорий. О трендовом формате игры URA.RU рассказали на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля.

«Совместно с квизом „Мозгва“ мы сделали игру. Сейчас тема квизов как раз на подъеме, мы тоже решили присоединиться к этой тенденции. Наш квиз получил название „Мозгва фестивальная“, он подразумевает интеллектуально-развлекательную игру в несколько этапов», — рассказал начальник отдела по связям с общественностью Сургутской филармонии Сергей Измайлов.

Тематика квиза будет связана с музыкой и искусством. Участникам предстоит, например, угадать фильм по услышанной музыке. Будут вопросы и о самом фестивале.

Среди других развлечений в Сургуте спросом пользуются концерты стендап-комиков, на которые приглашают психотерапевтов, сексологов и других экспертов. Также в городе регулярно устраивают тематические вечеринки, например, в стиле «Гэтсби». А любителям экстремального отдыха предлагают окунуться в сеанс морозотерапии, который представляет собой экскурсию в виде зимней медитаций на свежем воздухе под аккомпанемент этнических инструментов.

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Жителей Сургута зовут в филармонию играть в квиз, который организовали для молодежного фестиваля искусств «Зеленый шум». Такой вид развлечения пользуется популярностью в городе и подходит для разных возрастных категорий. О трендовом формате игры URA.RU рассказали на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля. «Совместно с квизом „Мозгва“ мы сделали игру. Сейчас тема квизов как раз на подъеме, мы тоже решили присоединиться к этой тенденции. Наш квиз получил название „Мозгва фестивальная“, он подразумевает интеллектуально-развлекательную игру в несколько этапов», — рассказал начальник отдела по связям с общественностью Сургутской филармонии Сергей Измайлов. Тематика квиза будет связана с музыкой и искусством. Участникам предстоит, например, угадать фильм по услышанной музыке. Будут вопросы и о самом фестивале. Среди других развлечений в Сургуте спросом пользуются концерты стендап-комиков, на которые приглашают психотерапевтов, сексологов и других экспертов. Также в городе регулярно устраивают тематические вечеринки, например, в стиле «Гэтсби». А любителям экстремального отдыха предлагают окунуться в сеанс морозотерапии, который представляет собой экскурсию в виде зимней медитаций на свежем воздухе под аккомпанемент этнических инструментов.
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