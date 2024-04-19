Что сейчас происходит в Западном районе Кургана, где были протечки в дамбе. Фото, видео

В Западном районе Кургана укрепляют дамбу после протечки
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Профсоюзная-Галкинская. Курган, дамба, улица профсоюзная
В Западном продолжают укреплять дамбу Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Западном районе Кургана, где 18 апреля произошла протечка в дамбе, продолжают укреплять защитные сооружения. Возводится насыпь и дополнительно уплотняется мешками глинкой. Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на улицах Профсоюзная — Галкинская.

«В Западном под водоналивной дамбой просачивается вода. Чтобы она не уходила в город идет укрепление второй насыпной дамбы мешками с глиной. Делается что-то типа бассейна, чтобы из него потом откачивать насосом воду обратно в уже затопленные территории», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане в двух местах дамбы произошли протечки из-за сильного напора воды. Сначала вода начала проходить на участке в микрорайоне Вороновка, а следом с такой же проблемой столкнулись по улице Профсоюзная в Западном районе. На устранение протечек были брошены силы в сотни человек.

Улица Профсоюзная-Галкинская. Курган
Многоэтажки дополнительно защищают насыпью и мешками из глины
Фото:
Улица Профсоюзная-Галкинская. Курган
В Западном продолжают укрепляют защитные сооружения
Фото:
Улица Профсоюзная-Галкинская. Курган
18 апреля здесь произошла протечка дамбы
Фото:
https://ura.news/news/1052755431

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В Западном районе Кургана, где 18 апреля произошла протечка в дамбе, продолжают укреплять защитные сооружения. Возводится насыпь и дополнительно уплотняется мешками глинкой. Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на улицах Профсоюзная — Галкинская. «В Западном под водоналивной дамбой просачивается вода. Чтобы она не уходила в город идет укрепление второй насыпной дамбы мешками с глиной. Делается что-то типа бассейна, чтобы из него потом откачивать насосом воду обратно в уже затопленные территории», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в двух местах дамбы произошли протечки из-за сильного напора воды. Сначала вода начала проходить на участке в микрорайоне Вороновка, а следом с такой же проблемой столкнулись по улице Профсоюзная в Западном районе. На устранение протечек были брошены силы в сотни человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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