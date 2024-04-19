В Западном районе Кургана, где 18 апреля произошла протечка в дамбе, продолжают укреплять защитные сооружения. Возводится насыпь и дополнительно уплотняется мешками глинкой. Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на улицах Профсоюзная — Галкинская.
«В Западном под водоналивной дамбой просачивается вода. Чтобы она не уходила в город идет укрепление второй насыпной дамбы мешками с глиной. Делается что-то типа бассейна, чтобы из него потом откачивать насосом воду обратно в уже затопленные территории», — передает корреспондент.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане в двух местах дамбы произошли протечки из-за сильного напора воды. Сначала вода начала проходить на участке в микрорайоне Вороновка, а следом с такой же проблемой столкнулись по улице Профсоюзная в Западном районе. На устранение протечек были брошены силы в сотни человек.
Многоэтажки дополнительно защищают насыпью и мешками из глины
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В Западном районе Кургана, где 18 апреля произошла протечка в дамбе, продолжают укреплять защитные сооружения. Возводится насыпь и дополнительно уплотняется мешками глинкой. Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на улицах Профсоюзная — Галкинская. «В Западном под водоналивной дамбой просачивается вода. Чтобы она не уходила в город идет укрепление второй насыпной дамбы мешками с глиной. Делается что-то типа бассейна, чтобы из него потом откачивать насосом воду обратно в уже затопленные территории», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в двух местах дамбы произошли протечки из-за сильного напора воды. Сначала вода начала проходить на участке в микрорайоне Вороновка, а следом с такой же проблемой столкнулись по улице Профсоюзная в Западном районе. На устранение протечек были брошены силы в сотни человек.