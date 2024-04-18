Экс-чиновника из ЯНАО вернули на скамью подсудимых, где он встретится с подельниками

Суд Салехарда заново рассмотрит дело экс-директора фонда жилстроя Калашникова

19 апреля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Виктор Калашников вернется на скамью подсудимых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале Седьмой кассационный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры ЯНАО и «разморозил» дело экс-главы окружного фонда жилстроя Виктора Калашникова. Теперь суд Салехарда заново начнет процесс, в котором, помимо экс-чиновника, есть еще два фигуранта, следует из карточки рассмотрения кассационной жалобы. «Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев 18 апреля кассационную жалобу прокуратуры ЯНАО на решение Салехардского городского суда, вынес решение по существу дела. Представление прокуратуры удовлетворить, в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона», — следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда. Дело, в котором Калашников проходил как взяткодатель, а его подчиненный Артем Емельянов и сотрудник окружной дирекции капитального строительства и инвестиций Денис Мышьяков как посредники, суд Салехарда принял к рассмотрению в мае 2022 года. В это время сам экс-чиновник уже был осужден за хищения бюджетных средств и отбывал срок в одной из колоний в Архангельской области. Новый процесс он всячески затягивал, ссылаясь на невозможность посещать заседания из колонии или на состояние здоровья. В конце концов, судья Данил Яковлев принял решение вывести фигуранта из участников дела до его полного излечения. Окружная прокуратура не согласилась с данным решением, обратившись в суд ЯНАО с апелляцией, а позже в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции с представлением. Теперь Калашникову предстоит выступить в роли подсудимого. Рассмотрение начнется в суде Салехарда заново, займется этим уже другой судья. По мнению источников, обвиняемый использует все ресурсы, чтобы облегчить себе приговор. Он ждет, пока у некоторых эпизодов пройдут сроки давности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Седьмой кассационный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры ЯНАО и «разморозил» дело экс-главы окружного фонда жилстроя Виктора Калашникова. Теперь суд Салехарда заново начнет процесс, в котором, помимо экс-чиновника, есть еще два фигуранта, следует из карточки рассмотрения кассационной жалобы. «Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, рассмотрев 18 апреля кассационную жалобу прокуратуры ЯНАО на решение Салехардского городского суда, вынес решение по существу дела. Представление прокуратуры удовлетворить, в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона», — следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда. Дело, в котором Калашников проходил как взяткодатель, а его подчиненный Артем Емельянов и сотрудник окружной дирекции капитального строительства и инвестиций Денис Мышьяков как посредники, суд Салехарда принял к рассмотрению в мае 2022 года. В это время сам экс-чиновник уже был осужден за хищения бюджетных средств и отбывал срок в одной из колоний в Архангельской области. Новый процесс он всячески затягивал, ссылаясь на невозможность посещать заседания из колонии или на состояние здоровья. В конце концов, судья Данил Яковлев принял решение вывести фигуранта из участников дела до его полного излечения. Окружная прокуратура не согласилась с данным решением, обратившись в суд ЯНАО с апелляцией, а позже в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции с представлением. Теперь Калашникову предстоит выступить в роли подсудимого. Рассмотрение начнется в суде Салехарда заново, займется этим уже другой судья. По мнению источников, обвиняемый использует все ресурсы, чтобы облегчить себе приговор. Он ждет, пока у некоторых эпизодов пройдут сроки давности.