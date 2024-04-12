Прокуратура ЯНАО добивается «разморозки» судебного процесса экс-директора жилстроя Калашникова

Суд рассмотрит кассационную жалобу прокуратуры ЯНАО в отношении Калашникова
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Возобновление судебного процесса Виктора Калашникова рассматривает кассация Фото:
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Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит кассационную жалобу прокуратуры ЯНАО по делу экс-директора окружного фонда жилищного строительства Виктора Калашникова. В случае положительного решения его дело вновь объединят с другими фигурантами процесса, следует из информации на сайте суда.

«Кассация прокуратуры ЯНАО поступила в Седьмой кассационный суд поступило 2 апреля. Заседание, назначенное на 11 апреля было отложено, следующее слушание состоится 18 апреля», — следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда.

Виктор Калашников отбывает срок в колонии по приговору Салехардского городского суда за многомиллионные хищения. Параллельно с этим в суде рассматривается уголовное дело, в котором Калашников фигурирует как взяткодатель. По версии следствия, Калашников, при посредничестве своего сотрудника Артема Емельянова, передавал деньги Денису Мышьякову, работающему в «Дирекции капитального строительства ЯНАО». За это он получал возможность завысить стоимость возводимых им объектов. Так, была завышена стоимость строительства животноводческого комплекса в Аксарке и детского сада в Лабытнанги.

Суд «заморозил» процесс в отношении Калашникова из-за заболевания, по причине которого он не может присутствовать на заседаниях. В том числе, и по этому основанию в конце 2023 года экс-чиновнику заменили меру пресечения на ограничительные меры, выпустив его из колонии в Архангельской области. Прокуратура обжаловала данное решение, и его вернули обратно в колонию. При зачитывании решения апелляционной инстанции судья особо отметил, что экс-глава фонда жилстроя ЯНАО может получать квалифицированную медпомощь по месту отбывания наказания.

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Седьмой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит кассационную жалобу прокуратуры ЯНАО по делу экс-директора окружного фонда жилищного строительства Виктора Калашникова. В случае положительного решения его дело вновь объединят с другими фигурантами процесса, следует из информации на сайте суда. «Кассация прокуратуры ЯНАО поступила в Седьмой кассационный суд поступило 2 апреля. Заседание, назначенное на 11 апреля было отложено, следующее слушание состоится 18 апреля», — следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда. Виктор Калашников отбывает срок в колонии по приговору Салехардского городского суда за многомиллионные хищения. Параллельно с этим в суде рассматривается уголовное дело, в котором Калашников фигурирует как взяткодатель. По версии следствия, Калашников, при посредничестве своего сотрудника Артема Емельянова, передавал деньги Денису Мышьякову, работающему в «Дирекции капитального строительства ЯНАО». За это он получал возможность завысить стоимость возводимых им объектов. Так, была завышена стоимость строительства животноводческого комплекса в Аксарке и детского сада в Лабытнанги. Суд «заморозил» процесс в отношении Калашникова из-за заболевания, по причине которого он не может присутствовать на заседаниях. В том числе, и по этому основанию в конце 2023 года экс-чиновнику заменили меру пресечения на ограничительные меры, выпустив его из колонии в Архангельской области. Прокуратура обжаловала данное решение, и его вернули обратно в колонию. При зачитывании решения апелляционной инстанции судья особо отметил, что экс-глава фонда жилстроя ЯНАО может получать квалифицированную медпомощь по месту отбывания наказания.
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