В ЯНАО намерены реализовать концепцию «города в городе». Скрин

В Новом Уренгое построят крытую пешеходную галерею-променад

В Новом Уренгое реализуется концепция «города в городе» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В северной части газовой столицы ЯНАО в ближайшие годы появятся новые архитектурные объекты. Один из главных, уже реализуемых проектов называется «Крытая пешеходная галерея-променад». О том, что будет представлять собой «город в городе», рассказал в ходе встречи с работниками ООО «Газпром добыча Уренгой» глава города Андрей Воронов. Финансируют проект газовые партнеры ямальских властей.

«Основная концентрация новых объектов, которые появятся в ближайшие годы — в северной части, и практически все они сейчас уже находятся в стадии строительства. Один из главных проектов называется «Крытая пешеходная галерея-променад», — цитирует слова Андрея Воронова корпоративное издание «Газ Уренгоя».

Проект променада — это, по сути, «город в городе». На крытой территории площадью около 80 тысяч кв. построят прогулочную и развлекательную зоны. Здесь будут магазины, фудкорты, бассейн, СПА, территория для спорта, в том числе для занятий легкой атлетикой, бадминтоном, сквошем, настольным теннисом, йогой и фитнесом. «Там можно будет гулять среди зелени, заниматься спортом и развлекаться всей семьей», — сообщает источник.

Уточняется также, что к юбилею Нового Уренгоя променад будет частично введен в эксплуатацию. Финансируют строительство газовые партнеры города.

Ранее URA.RU сообщало, что к 50-летию Нового Уренгоя власти Ямала намерены построить мини-футбольную арену, галерею-променад, культурный центр, важные медицинские объекты, дороги. «Вместе с нашими ключевыми партнерами — нефтегазовыми компаниями — развернули самый большой комплекс работ», — рассказал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

В северной части газовой столицы ЯНАО в ближайшие годы появятся новые архитектурные объекты. Один из главных, уже реализуемых проектов называется «Крытая пешеходная галерея — променад». Издание «Газ Уренгоя» .