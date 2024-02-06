Как изменится облик газовой столицы ЯНАО к юбилею

К 50-летию Нового Уренгоя власти Ямала намерены построить мини-футбольную арену, галерею-променад, культурный центр, важные медицинские объекты, дороги. Подготовку социальной инфраструктуры города обсудили в ходе встречи губернатор Ямал Дмитрий Артюхов и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов, сообщается на портале окружного правительства.
«<…> в Новом Уренгое к юбилею города вместе с нашими ключевыми партнерами — нефтегазовыми компаниями — развернули самый большой комплекс работ. Появятся ряд уникальных для Ямала объектов — мини-футбольная арена, галерея-променад, культурный центр. К 50-летию газовая столица должна значительно преобразиться — и качественно, и внешне. Первые результаты этой работы видим уже сейчас», — цитирует источник слова Дмитрия Артюхова.
В городе возведен радиологический корпус больницы, завершается стройка здания хирургического отделения. Уже введен рекордный для города объем жилья — 108 тысяч квадратных метров. «Из аварийных домов переехала 621 семья. Рассчитываем в этом году завершить программу расселения в городе, а также в отдаленных районах Нового Уренгоя», — сказал Андрей Воронов.
Ранее URA.RU сообщало, что к 50-летнему юбилею города в 2025 году планируют построить многоуровневые развязки. В планах есть также строительство новой стелы в Западной промзоне. Банк России выпустит памятную монету к полувековому юбилею Нового Уренгоя. О данном решении совета директоров финансовой организации сообщила пресс-служба ЦБ.
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