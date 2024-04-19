Почему трасса мешает уходить воде из Кургана и как она должна пропускать Тобол. Фото, видео

Разлившемуся в Кургане Тоболу мешает уйти из города автотрасса

19 апреля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Возле Кургана автотрасса с мостом мешает уходу воды в реке Тобол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Автомобильная трасса «Иртыш» вместе с Омским мостом мешает оттоку разлившегося Тобола далее по течению. Мост с длинной подъездной частью, построенный в 1981 году, ограничивает свободный проход реки. Как он появился на пути реки, затопившей Курган, разбирался корреспондент URA.RU. «Омский мост — транспортный мост над рекой Тобол. По мосту проходит автомобильная дорога федерального значения Р-254 „Иртыш“», — говорится в свободных данных. Длина сооружения у Кургана составляет 517 м. Мост капитально ремонтировали в 2009 году. Тогда был сделан ремонт опор и пролетов, усилена гидроизоляция, постелен новый асфальт. Трасса имеет собственную дамбу, по которой автодорога заходит на мост. Эта возвышенность значительно тормозит Тобол при сильном разливе. Встречаясь при паводке с автотрассой, вода уходит в пойму и топит ближайшие поселки. Согласно стандартам, в подобных сооружениях имеются различного вида дренажи, помогающие отвести паводок и грунтовые воды от трассы. В Кургане перед мостом имеется заиленный участок, на котором необходимо завершить работы по расчистке. Также после окончания паводка властям и дорожным компаниям придется заняться проблемой расширения выходного коридора для Тобола. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане большая вода медленно продвигается к выходу из городской поймы. Это связано с особенностями русла реки Тобол и тем, что недавно в восточной части города возникла новая защитная дамба. Река Тобол упирается в трассу «Иртыш» на востоке города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дачные поселки у Омского моста наполовину ушли под воду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Конструкция на федеральной дороге под Курганом тормозит прохождение реки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная дорога «Иртыш» осталась единственной дорогой, по которой можно попасть домой курганцам из южных микрорайонов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После Омского моста Тобол сильно разливается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Автомобильная трасса «Иртыш» вместе с Омским мостом мешает оттоку разлившегося Тобола далее по течению. Мост с длинной подъездной частью, построенный в 1981 году, ограничивает свободный проход реки. Как он появился на пути реки, затопившей Курган, разбирался корреспондент URA.RU. «Омский мост — транспортный мост над рекой Тобол. По мосту проходит автомобильная дорога федерального значения Р-254 „Иртыш“», — говорится в свободных данных. Длина сооружения у Кургана составляет 517 м. Мост капитально ремонтировали в 2009 году. Тогда был сделан ремонт опор и пролетов, усилена гидроизоляция, постелен новый асфальт. Трасса имеет собственную дамбу, по которой автодорога заходит на мост. Эта возвышенность значительно тормозит Тобол при сильном разливе. Встречаясь при паводке с автотрассой, вода уходит в пойму и топит ближайшие поселки. Согласно стандартам, в подобных сооружениях имеются различного вида дренажи, помогающие отвести паводок и грунтовые воды от трассы. В Кургане перед мостом имеется заиленный участок, на котором необходимо завершить работы по расчистке. Также после окончания паводка властям и дорожным компаниям придется заняться проблемой расширения выходного коридора для Тобола. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане большая вода медленно продвигается к выходу из городской поймы. Это связано с особенностями русла реки Тобол и тем, что недавно в восточной части города возникла новая защитная дамба.