Как вода в Кургане движется по Тоболу и где-то «горлышко», которое ее тормозит. Карта

В Кургане водные массы разлившегося Тобола скопились в восточной части города

19 апреля 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

В Кургане ждут ухода большой воды, подтопившей город Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Переполненный Тобол в Кургане выходит на свой пик и начинает движение водных масс в сторону Белозерского округа. Большая вода сосредоточена в Кургане и Кетовском округе. В восточной части города русло реки становится уже и мельче — воде приходится разливаться. Где в Кургане застряли водные массы Тобола, разбирался корреспондент URA.RU. «Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года», — написал в своем telegram-канале о ситуации с паводком губернатор Вадим Шумков. Он же сообщил, что вода оказывает большую гидравлическую нагрузку на дамбу в восточном городском районе Вороновка. По версии источников URA.RU, связанных со строительной сферой, водные массы приостановились в восточной части города. Проблемы с прохождением реки начинаются после моста на улице Бурова-Петрова, где русло заметно сужается и делает изгиб. Это влияет на быструю затопляемость микрорайона Смолино на правом берегу. Далее река идет от железнодорожного полотна и петляет у микрорайона Вороновка между дачами до автодороги «Иртыш». На этом участке в 2016 году укреплялась дамба из-за разлива Тобола. После Вороновки не до конца расчищено русло Тобола на подходе к Омскому мосту. Также река упирается в насыпное сооружение с мостом, по которому проходит автодорога «Иртыш». Затяжной водный отрезок составляет около 11 км. Все эти факторы мешают быстрому прохождению воды. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане установили камеры, чтобы следить за опасными участками на дамбе. Вечером 18 апреля жителей из трех восточных микрорайонов эвакуировали из-за протечек на дамбе и угрозе затопления. За этими и другими событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции. В Кургане водные массы разлившегося Тобола скопились в восточной части города Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переполненный Тобол в Кургане выходит на свой пик и начинает движение водных масс в сторону Белозерского округа. Большая вода сосредоточена в Кургане и Кетовском округе. В восточной части города русло реки становится уже и мельче — воде приходится разливаться. Где в Кургане застряли водные массы Тобола, разбирался корреспондент URA.RU. «Уровень воды в Тоболе на ряде участков превысил максимум 1994 года», — написал в своем telegram-канале о ситуации с паводком губернатор Вадим Шумков. Он же сообщил, что вода оказывает большую гидравлическую нагрузку на дамбу в восточном городском районе Вороновка. По версии источников URA.RU, связанных со строительной сферой, водные массы приостановились в восточной части города. Проблемы с прохождением реки начинаются после моста на улице Бурова-Петрова, где русло заметно сужается и делает изгиб. Это влияет на быструю затопляемость микрорайона Смолино на правом берегу. Далее река идет от железнодорожного полотна и петляет у микрорайона Вороновка между дачами до автодороги «Иртыш». На этом участке в 2016 году укреплялась дамба из-за разлива Тобола. После Вороновки не до конца расчищено русло Тобола на подходе к Омскому мосту. Также река упирается в насыпное сооружение с мостом, по которому проходит автодорога «Иртыш». Затяжной водный отрезок составляет около 11 км. Все эти факторы мешают быстрому прохождению воды. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане установили камеры, чтобы следить за опасными участками на дамбе. Вечером 18 апреля жителей из трех восточных микрорайонов эвакуировали из-за протечек на дамбе и угрозе затопления. За этими и другими событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции.