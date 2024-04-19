В одном из районов Екатеринбурга устроили облаву на мигрантов. Фото

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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы
Силовики проверили 68 иностранцев Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 18 апреля силовики провели облаву на мигрантов. Под проверку попали 68 иностранцев, четверо из которых находились в РФ незаконно. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Сотрудники полиции проверили 68 иностранных граждан, в отношении четверых составлены административные материалы за нарушение режима пребывания в РФ. В отношении нарушителей будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы страны», — следует из сообщения.

За все время рейда полицейские составили 51 административный протокол. «Подобные проверки будут проходить регулярно», — отметили в ведомстве.

Еще один из рейдов проходил на «Таганском ряду» 10 апреля. Силовики проверили документы у 370 иностранцев, из которых 37 человек оказались нарушителями. Большинство нарушили режим пребывания в РФ.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга 18 апреля силовики провели облаву на мигрантов. Под проверку попали 68 иностранцев, четверо из которых находились в РФ незаконно. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД. «Сотрудники полиции проверили 68 иностранных граждан, в отношении четверых составлены административные материалы за нарушение режима пребывания в РФ. В отношении нарушителей будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы страны», — следует из сообщения. За все время рейда полицейские составили 51 административный протокол. «Подобные проверки будут проходить регулярно», — отметили в ведомстве. Еще один из рейдов проходил на «Таганском ряду» 10 апреля. Силовики проверили документы у 370 иностранцев, из которых 37 человек оказались нарушителями. Большинство нарушили режим пребывания в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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