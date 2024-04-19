Силовики проверили 68 иностранцев Фото: Илья Московец © URA.RU

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 18 апреля силовики провели облаву на мигрантов. Под проверку попали 68 иностранцев, четверо из которых находились в РФ незаконно. Об этом URA.RU рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Сотрудники полиции проверили 68 иностранных граждан, в отношении четверых составлены административные материалы за нарушение режима пребывания в РФ. В отношении нарушителей будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы страны», — следует из сообщения.

За все время рейда полицейские составили 51 административный протокол. «Подобные проверки будут проходить регулярно», — отметили в ведомстве.

Еще один из рейдов проходил на «Таганском ряду» 10 апреля. Силовики проверили документы у 370 иностранцев, из которых 37 человек оказались нарушителями. Большинство нарушили режим пребывания в РФ.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга