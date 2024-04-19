Дамбу в Кургане снова начали строить, опасаясь, что она не выдержит натиска реки. Видео

19 апреля 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Дамбу в Кургане снова начали строить, опасаясь, что она не выдержит натиска реки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Группы курганцев из разных муниципальных округов региона приехали для того, чтобы помочь укрепить дамбу в областном центре и спасти город от наводнения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий и пообщался с добровольцами. «Мы с Мишкинского округа, нас приехало 34 человека. Мы грузим мешки с песком, помогаем городу Кургану предотвратить наводнение. Самое страшное, что может произойти, — затопит, имущество повредит, люди пострадают. Кстати, люди очень хорошо работают, прямо с таким рвением. Вся область сплотилась резко, по щелчку. У нас люди шли, даже автобусов не хватило», — отмечает житель округа из села Мишкино Дмитрий Филиппов. Кроме этого, на месте находился и представитель администрации округа, главный специалист отдела строительства, транспорта, связи и ЖКХ Родион Карасев. Также на месте присутствовали представители других округов, студенты Курганского государственного колледжа и другие рабочие. Некоторые из них отмечают, что помогают городу уже не первый раз в период паводка. «С Юргамыша наша команда приехала уже второй раз — сперва мы строили дамбы, сейчас мы загружаем мешки на дамбу», — сообщают курганцы. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков рассказал о проблемах с дамбой в городе. В восточной части сооружения нашли протечки — все силы брошены на устранение возможных порывов. Уровень воды в Тоболе в Кургане превысил отметку 1994 года, став самым высоким за 75 лет. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группы курганцев из разных муниципальных округов региона приехали для того, чтобы помочь укрепить дамбу в областном центре и спасти город от наводнения. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который побывал на месте событий и пообщался с добровольцами. «Мы с Мишкинского округа, нас приехало 34 человека. Мы грузим мешки с песком, помогаем городу Кургану предотвратить наводнение. Самое страшное, что может произойти, — затопит, имущество повредит, люди пострадают. Кстати, люди очень хорошо работают, прямо с таким рвением. Вся область сплотилась резко, по щелчку. У нас люди шли, даже автобусов не хватило», — отмечает житель округа из села Мишкино Дмитрий Филиппов. Кроме этого, на месте находился и представитель администрации округа, главный специалист отдела строительства, транспорта, связи и ЖКХ Родион Карасев. Также на месте присутствовали представители других округов, студенты Курганского государственного колледжа и другие рабочие. Некоторые из них отмечают, что помогают городу уже не первый раз в период паводка. «С Юргамыша наша команда приехала уже второй раз — сперва мы строили дамбы, сейчас мы загружаем мешки на дамбу», — сообщают курганцы. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков рассказал о проблемах с дамбой в городе. В восточной части сооружения нашли протечки — все силы брошены на устранение возможных порывов. Уровень воды в Тоболе в Кургане превысил отметку 1994 года, став самым высоким за 75 лет. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции агентства.