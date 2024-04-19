Губернатор Текслер пригласил челябинцев на Российскую Креативную неделю

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил челябинцев на фестиваль Российская Креативная неделя — «Урал». Приглашение Текслер опубликовал в своем telegram-канале.
«Полезная информация для всех, кто выбрал делом своей жизни творческие профессии. На следующей неделе в Челябинске пройдет форум „Российская креативная неделя“. Событие такого масштаба на Урале состоится впервые», — сообщил губернатор.
Алексей Текслер уточнил, что для Челябинской области это важное событие. Рассказал также и о том, что мероприятия проведут эксперты из креативного бизнеса, бренды которых знает вся Россия.
Форум-фестиваль Российская Креативная неделя — «Урал» пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. Одним из спикеров фестиваля будет челябинский шоумен Стас Ярушин.
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