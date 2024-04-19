Губернатор Текслер пригласил челябинцев на Российскую Креативную неделю

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Алексей Текслер в Сосновском районе. Челябинск , текслер алексей
Текслер назвал важным событием Российскую Креативную неделю Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил челябинцев на фестиваль Российская Креативная неделя — «Урал». Приглашение Текслер опубликовал в своем telegram-канале.

«Полезная информация для всех, кто выбрал делом своей жизни творческие профессии. На следующей неделе в Челябинске пройдет форум „Российская креативная неделя“. Событие такого масштаба на Урале состоится впервые», — сообщил губернатор.

Алексей Текслер уточнил, что для Челябинской области это важное событие. Рассказал также и о том, что мероприятия проведут эксперты из креативного бизнеса, бренды которых знает вся Россия.

Форум-фестиваль Российская Креативная неделя — «Урал» пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. Одним из спикеров фестиваля будет челябинский шоумен Стас Ярушин.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил челябинцев на фестиваль Российская Креативная неделя — «Урал». Приглашение Текслер опубликовал в своем telegram-канале. «Полезная информация для всех, кто выбрал делом своей жизни творческие профессии. На следующей неделе в Челябинске пройдет форум „Российская креативная неделя“. Событие такого масштаба на Урале состоится впервые», — сообщил губернатор. Алексей Текслер уточнил, что для Челябинской области это важное событие. Рассказал также и о том, что мероприятия проведут эксперты из креативного бизнеса, бренды которых знает вся Россия. Форум-фестиваль Российская Креативная неделя — «Урал» пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. Одним из спикеров фестиваля будет челябинский шоумен Стас Ярушин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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