Губернатор Текслер пригласил челябинцев на Российскую Креативную неделю

19 апреля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Текслер назвал важным событием Российскую Креативную неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил челябинцев на фестиваль Российская Креативная неделя — «Урал». Приглашение Текслер опубликовал в своем telegram-канале. «Полезная информация для всех, кто выбрал делом своей жизни творческие профессии. На следующей неделе в Челябинске пройдет форум „Российская креативная неделя“. Событие такого масштаба на Урале состоится впервые», — сообщил губернатор. Алексей Текслер уточнил, что для Челябинской области это важное событие. Рассказал также и о том, что мероприятия проведут эксперты из креативного бизнеса, бренды которых знает вся Россия. Форум-фестиваль Российская Креативная неделя — «Урал» пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. Одним из спикеров фестиваля будет челябинский шоумен Стас Ярушин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил челябинцев на фестиваль Российская Креативная неделя — «Урал». Приглашение Текслер опубликовал в своем telegram-канале. «Полезная информация для всех, кто выбрал делом своей жизни творческие профессии. На следующей неделе в Челябинске пройдет форум „Российская креативная неделя“. Событие такого масштаба на Урале состоится впервые», — сообщил губернатор. Алексей Текслер уточнил, что для Челябинской области это важное событие. Рассказал также и о том, что мероприятия проведут эксперты из креативного бизнеса, бренды которых знает вся Россия. Форум-фестиваль Российская Креативная неделя — «Урал» пройдет в Челябинске 24 и 25 апреля. Одним из спикеров фестиваля будет челябинский шоумен Стас Ярушин.