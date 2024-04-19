Река Тобол в Кургане держит уровень воды на одной отметке несколько часов

В 18 часов 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана не изменился, оставаясь на отметке 1015 сантиметров над нулем гидропоста. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». Ранее обновление по уровню воды было в 16:00, когда наполнение реки водой остановилось.
«Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 18:00 1015 сантиметров», — указано на карте. С 10:00 вода в реке поднялась всего на шесть сантиметров.
Уровень реки около села Бараба не изменился, согласно данным карты. Снизив уровень на пять сантиметров, значение остановилось на отметке 375 сантиметров.
Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В 18 часов 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана не изменился, оставаясь на отметке 1015 сантиметров над нулем гидропоста. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». Ранее обновление по уровню воды было в 16:00, когда наполнение реки водой остановилось. «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 18:00 1015 сантиметров», — указано на карте. С 10:00 вода в реке поднялась всего на шесть сантиметров. Уровень реки около села Бараба не изменился, согласно данным карты. Снизив уровень на пять сантиметров, значение остановилось на отметке 375 сантиметров. Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.