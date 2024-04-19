Происшествия Река Тобол в Кургане держит уровень воды на одной отметке несколько часов 19 апреля 2024 в 18:14 Размер текста - 17 + Вода в Тоболе перестала подниматься в течение четырех часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В 18 часов 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана не изменился, оставаясь на отметке 1015 сантиметров над нулем гидропоста. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». Ранее обновление по уровню воды было в 16:00, когда наполнение реки водой остановилось. «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 18:00 1015 сантиметров», — указано на карте. С 10:00 вода в реке поднялась всего на шесть сантиметров. Уровень реки около села Бараба не изменился, согласно данным карты. Снизив уровень на пять сантиметров, значение остановилось на отметке 375 сантиметров. Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В 18 часов 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана не изменился, оставаясь на отметке 1015 сантиметров над нулем гидропоста. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». Ранее обновление по уровню воды было в 16:00, когда наполнение реки водой остановилось. «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 18:00 1015 сантиметров», — указано на карте. С 10:00 вода в реке поднялась всего на шесть сантиметров. Уровень реки около села Бараба не изменился, согласно данным карты. Снизив уровень на пять сантиметров, значение остановилось на отметке 375 сантиметров. Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям