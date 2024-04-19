Река Тобол в Кургане держит уровень воды на одной отметке несколько часов

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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, потоп, весна, стихийное бедствие, разлив
Вода в Тоболе перестала подниматься в течение четырех часов Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В 18 часов 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана не изменился, оставаясь на отметке 1015 сантиметров над нулем гидропоста. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». Ранее обновление по уровню воды было в 16:00, когда наполнение реки водой остановилось.

«Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 18:00 1015 сантиметров», — указано на карте. С 10:00 вода в реке поднялась всего на шесть сантиметров.

Уровень реки около села Бараба не изменился, согласно данным карты. Снизив уровень на пять сантиметров, значение остановилось на отметке 375 сантиметров.

Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В 18 часов 19 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана не изменился, оставаясь на отметке 1015 сантиметров над нулем гидропоста. Информация об этом размещена на интерактивной карте «Паводок 2024». Ранее обновление по уровню воды было в 16:00, когда наполнение реки водой остановилось. «Курган, река Тобол. Уровень воды 19 апреля в 18:00 1015 сантиметров», — указано на карте. С 10:00 вода в реке поднялась всего на шесть сантиметров. Уровень реки около села Бараба не изменился, согласно данным карты. Снизив уровень на пять сантиметров, значение остановилось на отметке 375 сантиметров. Паводок в Кургане стал рекордным за 75 лет. В двух местах в дамбе образовались протечки, а жителей трех микрорайонов экстренно эвакуируют. Главное о наводнении — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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