21 апреля 2024
20 апреля 2024

Суд назначил дату пересмотра приговора челябинскому экс-замминистра Бахаеву

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Антону Бахаеву и Михаилу Смирнову в суде Центрального района. Челябинск, бахаев антон
Челябинский областной суд пересмотрит приговоры Антона Бахаева (слева) и Михаила Смирнова (справа) Фото:
новость из сюжета
Подчиненные челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова обвиняются в хищениях

Челябинский областной суд назначил на 7 мая пересмотр приговора бывшему замминистра экономического развития региона Антону Бахаеву и экс-депутату Центрального райсовета Михаилу Смирнову, осужденных за коррупцию. Данную информацию опубликовали в базе данных суда.

«Дело в отношении Бахаева и Смирнова было передано судье 9 апреля текущего года. Первое заседание суда апелляционной инстанции по делу назначено на 7 мая», — говорится в карточке дела.

По данным URA.RU, процесс передачи жалоб и представлений по делу в областной суд затянулся. По итогу приговор Бахаева, по которому он должен провести четыре года в колонии, вступил в законную силу. Условный срок Смирнова также «засилили». Но сроки подачи были оспорены, что позволило провести заседание в суде апелляционной инстанции.

Бахаев был задержан сотрудниками УФСБ по региону в июле 2018 года. Изначально в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту мошенничество при организации российско-казахстанского форума. Спустя полгода по делу Бахаева был задержан Смирнов. Было установлено, что они действовали вместе. После в деле появился коррупционный след.

Расследование по делу шло около полутора лет. Весной 2020 года Бахаеву и Смирнову должны были огласить приговор. Но судья Александр Табаков неожиданно для всех заявил о самоотводе. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение пришлось начинать сначала в новом составе суда. Оно растянулось почти на два года. По итогу Бахаева и Смирнова признали виновными в коррупции. Первого отправили в колонию на четыре года, второй отделался условным сроком.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский областной суд назначил на 7 мая пересмотр приговора бывшему замминистра экономического развития региона Антону Бахаеву и экс-депутату Центрального райсовета Михаилу Смирнову, осужденных за коррупцию. Данную информацию опубликовали в базе данных суда. «Дело в отношении Бахаева и Смирнова было передано судье 9 апреля текущего года. Первое заседание суда апелляционной инстанции по делу назначено на 7 мая», — говорится в карточке дела. По данным URA.RU, процесс передачи жалоб и представлений по делу в областной суд затянулся. По итогу приговор Бахаева, по которому он должен провести четыре года в колонии, вступил в законную силу. Условный срок Смирнова также «засилили». Но сроки подачи были оспорены, что позволило провести заседание в суде апелляционной инстанции. Бахаев был задержан сотрудниками УФСБ по региону в июле 2018 года. Изначально в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту мошенничество при организации российско-казахстанского форума. Спустя полгода по делу Бахаева был задержан Смирнов. Было установлено, что они действовали вместе. После в деле появился коррупционный след. Расследование по делу шло около полутора лет. Весной 2020 года Бахаеву и Смирнову должны были огласить приговор. Но судья Александр Табаков неожиданно для всех заявил о самоотводе. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение пришлось начинать сначала в новом составе суда. Оно растянулось почти на два года. По итогу Бахаева и Смирнова признали виновными в коррупции. Первого отправили в колонию на четыре года, второй отделался условным сроком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...