Суд назначил дату пересмотра приговора челябинскому экс-замминистра Бахаеву

22 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Челябинский областной суд пересмотрит приговоры Антона Бахаева (слева) и Михаила Смирнова (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Подчиненные челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова обвиняются в хищениях Челябинский областной суд назначил на 7 мая пересмотр приговора бывшему замминистра экономического развития региона Антону Бахаеву и экс-депутату Центрального райсовета Михаилу Смирнову, осужденных за коррупцию. Данную информацию опубликовали в базе данных суда. «Дело в отношении Бахаева и Смирнова было передано судье 9 апреля текущего года. Первое заседание суда апелляционной инстанции по делу назначено на 7 мая», — говорится в карточке дела. По данным URA.RU, процесс передачи жалоб и представлений по делу в областной суд затянулся. По итогу приговор Бахаева, по которому он должен провести четыре года в колонии, вступил в законную силу. Условный срок Смирнова также «засилили». Но сроки подачи были оспорены, что позволило провести заседание в суде апелляционной инстанции. Бахаев был задержан сотрудниками УФСБ по региону в июле 2018 года. Изначально в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту мошенничество при организации российско-казахстанского форума. Спустя полгода по делу Бахаева был задержан Смирнов. Было установлено, что они действовали вместе. После в деле появился коррупционный след. Расследование по делу шло около полутора лет. Весной 2020 года Бахаеву и Смирнову должны были огласить приговор. Но судья Александр Табаков неожиданно для всех заявил о самоотводе. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение пришлось начинать сначала в новом составе суда. Оно растянулось почти на два года. По итогу Бахаева и Смирнова признали виновными в коррупции. Первого отправили в колонию на четыре года, второй отделался условным сроком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд назначил на 7 мая пересмотр приговора бывшему замминистра экономического развития региона Антону Бахаеву и экс-депутату Центрального райсовета Михаилу Смирнову, осужденных за коррупцию. Данную информацию опубликовали в базе данных суда. «Дело в отношении Бахаева и Смирнова было передано судье 9 апреля текущего года. Первое заседание суда апелляционной инстанции по делу назначено на 7 мая», — говорится в карточке дела. По данным URA.RU, процесс передачи жалоб и представлений по делу в областной суд затянулся. По итогу приговор Бахаева, по которому он должен провести четыре года в колонии, вступил в законную силу. Условный срок Смирнова также «засилили». Но сроки подачи были оспорены, что позволило провести заседание в суде апелляционной инстанции. Бахаев был задержан сотрудниками УФСБ по региону в июле 2018 года. Изначально в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту мошенничество при организации российско-казахстанского форума. Спустя полгода по делу Бахаева был задержан Смирнов. Было установлено, что они действовали вместе. После в деле появился коррупционный след. Расследование по делу шло около полутора лет. Весной 2020 года Бахаеву и Смирнову должны были огласить приговор. Но судья Александр Табаков неожиданно для всех заявил о самоотводе. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение пришлось начинать сначала в новом составе суда. Оно растянулось почти на два года. По итогу Бахаева и Смирнова признали виновными в коррупции. Первого отправили в колонию на четыре года, второй отделался условным сроком.