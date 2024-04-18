18 апреля 2024

Власти Нижневартовска запускают беспилотники для контроля над паводком

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, квадрокоптер, чс, пожарные,  дрон
Беспилотники помогают контролировать половодье в Нижневартовске Фото:

Власти Нижневартовска (ХМАО) используют БПЛА для контроля уровня воды в реке во время весеннего половодья. Аппарат дает возможность оценить обстановку и спрогнозировать дальнейшее развитие паводковой ситуации.

«В Нижневартовске инновационные технологии находят применение в самых ответственных и критических сферах. Одним из таких нововведений стало использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для мониторинга и контроля за ситуацией в период весеннего половодья», — сообщила пресс-служба Нижневартовска в telegram-канале.

Для подготовки дрона к работе достаточно десяти минут. БПЛА способен подниматься на высоту в 500 метров и самостоятельно двигаться по маршруту в течение получаса, облетая препятствия. Передача данных с беспилотника возможна на расстоянии до пяти километров. Также БПЛА используют для отслеживания лесных пожаров, поверки состояния трубопроводов и линий электропередач.

Ранее URA.RU писало, что на месторождениях ХМАО запустили перевозки беспилотниками вертолетного типа. Использование дронов позволяет доставлять грузы при плохой видимости без риска для жизни и здоровья людей.

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Власти Нижневартовска (ХМАО) используют БПЛА для контроля уровня воды в реке во время весеннего половодья. Аппарат дает возможность оценить обстановку и спрогнозировать дальнейшее развитие паводковой ситуации. «В Нижневартовске инновационные технологии находят применение в самых ответственных и критических сферах. Одним из таких нововведений стало использование беспилотного летательного аппарата (БПЛА) для мониторинга и контроля за ситуацией в период весеннего половодья», — сообщила пресс-служба Нижневартовска в telegram-канале. Для подготовки дрона к работе достаточно десяти минут. БПЛА способен подниматься на высоту в 500 метров и самостоятельно двигаться по маршруту в течение получаса, облетая препятствия. Передача данных с беспилотника возможна на расстоянии до пяти километров. Также БПЛА используют для отслеживания лесных пожаров, поверки состояния трубопроводов и линий электропередач. Ранее URA.RU писало, что на месторождениях ХМАО запустили перевозки беспилотниками вертолетного типа. Использование дронов позволяет доставлять грузы при плохой видимости без риска для жизни и здоровья людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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