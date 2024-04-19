Президент Путин присвоил почетные звания трем курганским чиновникам. Список

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Прием Губернатором Курганской области по итогам выборов Президента Российской Федерации 8 марта 2018 г. Курган, почетная грамота, цик россии
Курганские чиновники получили почетные звания от президента РФ Фото:

Сотрудники администраций трех муниципальных округов Курганской области удостоились почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Информация появилась на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Заслуженный работник местного самоуправления РФ“», — сообщает документ за подписью главы государства. Звания были присвоены муниципальным чиновникам из Шадринского, Шатровского и Альменевского муниципального округов.

Почетного звания удостоились:

— Верхотурцева Валентина Сергеевна, управделами администрации Шадринского муниципального округа;

— Романова Татьяна Ивановна, управделами администрации Шатровского муниципального округа;

— Каримов Ринат Ришатович, заместитель главы Альменевского муниципального округа.

Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ наградил сенатора от Курганской области. Елена Перминова получила от главы государства Орден Дружбы за вклад в развитие парламентаризма.

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Сотрудники администраций трех муниципальных округов Курганской области удостоились почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Информация появилась на официальном портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный работник местного самоуправления РФ“», — сообщает документ за подписью главы государства. Звания были присвоены муниципальным чиновникам из Шадринского, Шатровского и Альменевского муниципального округов. Почетного звания удостоились: — Верхотурцева Валентина Сергеевна, управделами администрации Шадринского муниципального округа; — Романова Татьяна Ивановна, управделами администрации Шатровского муниципального округа; — Каримов Ринат Ришатович, заместитель главы Альменевского муниципального округа. Ранее URA.RU сообщало, что президент РФ наградил сенатора от Курганской области. Елена Перминова получила от главы государства Орден Дружбы за вклад в развитие парламентаризма.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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