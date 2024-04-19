Уровень реки Тобол в Кургане стал рекордным за 75 лет, достигнув отметки более 1010 сантиметров, по данным на 19 апреля. Под водой оказались тысячи жилых домов и дачных участков курганцев. Также отмечалось, что «большая вода» пойдет в другие населенные пункты региона. URA.RU подготовило карту и собрало информацию о том, какие из них могут быть затоплены уже в ближайшие дни.
По данным МЧС, оказаться затопленными могут дачи и жилые дома в Белозерском округе (Курганская область). «Среди них населенные пункты: Корюкина, Белозерское, Нижнетобольное, Русаково, Охотино, Гагарье, Большой Заполой, Малый Заполой, Рычково, Иковское, Говорухино, Лихачи и Бузан. В зоне риска подтопления и затопления остаются населенные пункты: Редькино, Куликово, Масляная, Речкино, Памятное, Екимово, Усть-Суерское и Волосникова. Не ждите, когда вода зайдет в ваши домах», — сообщалось в telegram-канале администрации Белозерского округа.
Дома в деревнях и селах, которые попадают в зону подтопления, расположены вдоль реки Тобол. Данные населенные пункты также отображены на карте, составленной редакцией URA.RU.
Ранее в Белозерском округе вода начала заходить в населенные пункты, местных жителей просят эвакуироваться заранее и не бросать домашних животных. Отмечалось, что в некоторых селах вода достигла отметки 540 см и продолжает прибывать. Главное о наводнении в регионе и городе — в нашей онлайн-трансляции.
Какие населенные пункты Тобол может затопить после Кургана
Карта: URA.RU, портал @2ГИС
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Уровень реки Тобол в Кургане стал рекордным за 75 лет, достигнув отметки более 1010 сантиметров, по данным на 19 апреля. Под водой оказались тысячи жилых домов и дачных участков курганцев. Также отмечалось, что «большая вода» пойдет в другие населенные пункты региона. URA.RU подготовило карту и собрало информацию о том, какие из них могут быть затоплены уже в ближайшие дни. По данным МЧС, оказаться затопленными могут дачи и жилые дома в Белозерском округе (Курганская область). «Среди них населенные пункты: Корюкина, Белозерское, Нижнетобольное, Русаково, Охотино, Гагарье, Большой Заполой, Малый Заполой, Рычково, Иковское, Говорухино, Лихачи и Бузан. В зоне риска подтопления и затопления остаются населенные пункты: Редькино, Куликово, Масляная, Речкино, Памятное, Екимово, Усть-Суерское и Волосникова. Не ждите, когда вода зайдет в ваши домах», — сообщалось в telegram-канале администрации Белозерского округа. Дома в деревнях и селах, которые попадают в зону подтопления, расположены вдоль реки Тобол. Данные населенные пункты также отображены на карте, составленной редакцией URA.RU. Ранее в Белозерском округе вода начала заходить в населенные пункты, местных жителей просят эвакуироваться заранее и не бросать домашних животных. Отмечалось, что в некоторых селах вода достигла отметки 540 см и продолжает прибывать. Главное о наводнении в регионе и городе — в нашей онлайн-трансляции.