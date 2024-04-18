Наводнение добралось до Белозерского округа в Курганской области

19 апреля 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

Вода начала заходить в 13 населенных пунктов Белозерского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Белозерском округе Курганской области вода начала заходить в населенные пункты. Местных жителей просят эвакуироваться заранее и не бросать домашних животных, сообщили в пресс-службе мэрии округа. «Уважаемые жители Белозерского округа! Вода заходит в наши населенные пункты — Корюкина, Белозерское, Нижнетобольное, Русаково, Охотино, Гагарье, Большой Заполой, Малый Заполой, Рычково, Иковское, Говорухино, Лихачи и Бузан. Не ждите, когда вода зайдет в ваши дома. Заранее эвакуируйтесь, вывозите детей, беременных женщин, пожилых и маломобильных родственников. Не бросайте домашних животных», — сообщается в telegram-канале администрации. В зоне риска подтопления и затопления остаются населенные пункты: Редькино, Куликово, Масляная, Речкино, Памятное, Екимово, Усть-Суерское и Волосникова. В районе села Белозерского уровень воды составляет почти 540 сантиметров, а в районе Иковского за сутки прирост составил +37 сантиметров. Ранее в Белозерском округе объявили экстренную эвакуацию. МЧС отправляло SMS-рассылки с предупреждением о том, что в реке Тобол прибывает вода. Уровень Тобола в Кургане поднялся до отметки 1006 сантиметров и достиг рекордного наводнения 1994 года. В двух микрорайонах города в дамбах обнаружены протечки и спасатели пытаются как можно скорее их устранить. Главное о наводнении в регионе и городе — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белозерском округе Курганской области вода начала заходить в населенные пункты. Местных жителей просят эвакуироваться заранее и не бросать домашних животных, сообщили в пресс-службе мэрии округа. «Уважаемые жители Белозерского округа! Вода заходит в наши населенные пункты — Корюкина, Белозерское, Нижнетобольное, Русаково, Охотино, Гагарье, Большой Заполой, Малый Заполой, Рычково, Иковское, Говорухино, Лихачи и Бузан. Не ждите, когда вода зайдет в ваши дома. Заранее эвакуируйтесь, вывозите детей, беременных женщин, пожилых и маломобильных родственников. Не бросайте домашних животных», — сообщается в telegram-канале администрации. В зоне риска подтопления и затопления остаются населенные пункты: Редькино, Куликово, Масляная, Речкино, Памятное, Екимово, Усть-Суерское и Волосникова. В районе села Белозерского уровень воды составляет почти 540 сантиметров, а в районе Иковского за сутки прирост составил +37 сантиметров. Ранее в Белозерском округе объявили экстренную эвакуацию. МЧС отправляло SMS-рассылки с предупреждением о том, что в реке Тобол прибывает вода. Уровень Тобола в Кургане поднялся до отметки 1006 сантиметров и достиг рекордного наводнения 1994 года. В двух микрорайонах города в дамбах обнаружены протечки и спасатели пытаются как можно скорее их устранить. Главное о наводнении в регионе и городе — в онлайн-трансляции URA.RU.