Гуф извинился перед фанаткой, которую ударили на концерте в Екатеринбурге. Фото

19 апреля 2024 в 18:58 Размер текста - 17 +

Гуф написал записку пострадавшей фанатке Фото: Илья Московец © URA.RU Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) извинился перед фанаткой за инцидент на своем концерте в Екатеринбурге, в котором парень залез на сцену и спрыгнул с нее, ударив ногой лицо девушки. Снимок записки со словами музыканта появился в социальных сетях. «Снежана, поправляйся скорее! Крайне неудобно за это», — следует из записки, опубликованной telegram-каналом Shot. Концерт прошел вечером 18 апреля в Теле-Клубе. Неизвестный забежал на сцену к артисту, после чего решил сделать сальто в толпу, ударив ногой девушку. Реакция зала была моментальной, трюкача сразу же вывели сотрудники службы безопасности. telegram-канал Shot Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) извинился перед фанаткой за инцидент на своем концерте в Екатеринбурге, в котором парень залез на сцену и спрыгнул с нее, ударив ногой лицо девушки. Снимок записки со словами музыканта появился в социальных сетях. «Снежана, поправляйся скорее! Крайне неудобно за это», — следует из записки, опубликованной telegram-каналом Shot. Концерт прошел вечером 18 апреля в Теле-Клубе. Неизвестный забежал на сцену к артисту, после чего решил сделать сальто в толпу, ударив ногой девушку. Реакция зала была моментальной, трюкача сразу же вывели сотрудники службы безопасности.