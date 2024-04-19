Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) извинился перед фанаткой за инцидент на своем концерте в Екатеринбурге, в котором парень залез на сцену и спрыгнул с нее, ударив ногой лицо девушки. Снимок записки со словами музыканта появился в социальных сетях.
«Снежана, поправляйся скорее! Крайне неудобно за это», — следует из записки, опубликованной telegram-каналом Shot.
Концерт прошел вечером 18 апреля в Теле-Клубе. Неизвестный забежал на сцену к артисту, после чего решил сделать сальто в толпу, ударив ногой девушку. Реакция зала была моментальной, трюкача сразу же вывели сотрудники службы безопасности.
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