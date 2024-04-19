Гуф извинился перед фанаткой, которую ударили на концерте в Екатеринбурге. Фото

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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, гуф, guf, долматов алексей
Гуф написал записку пострадавшей фанатке Фото:

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) извинился перед фанаткой за инцидент на своем концерте в Екатеринбурге, в котором парень залез на сцену и спрыгнул с нее, ударив ногой лицо девушки. Снимок записки со словами музыканта появился в социальных сетях.

«Снежана, поправляйся скорее! Крайне неудобно за это», — следует из записки, опубликованной telegram-каналом Shot.

Концерт прошел вечером 18 апреля в Теле-Клубе. Неизвестный забежал на сцену к артисту, после чего решил сделать сальто в толпу, ударив ногой девушку. Реакция зала была моментальной, трюкача сразу же вывели сотрудники службы безопасности.

Фото:

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Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) извинился перед фанаткой за инцидент на своем концерте в Екатеринбурге, в котором парень залез на сцену и спрыгнул с нее, ударив ногой лицо девушки. Снимок записки со словами музыканта появился в социальных сетях. «Снежана, поправляйся скорее! Крайне неудобно за это», — следует из записки, опубликованной telegram-каналом Shot. Концерт прошел вечером 18 апреля в Теле-Клубе. Неизвестный забежал на сцену к артисту, после чего решил сделать сальто в толпу, ударив ногой девушку. Реакция зала была моментальной, трюкача сразу же вывели сотрудники службы безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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