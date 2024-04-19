В Свердловской области из-за паводка затопило мост. Фото

19 апреля 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Местные жители вынуждены перебираться на лодке к дому Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Туринском районе (Свердловская область) 19 апреля на дороге между селами Благовещенское и Кумарьинское затопило мост. Теперь до населенного пункта можно добраться только на лодке, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «В связи с паводковым разливом реки Тура введены ограничения движения транспорта на девятом километре автодороги «Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское Туринского района. Путей объезда данного участка нет», — сказали в ведомстве. На месте дежурит экипаж ДПС. Ранее под воду ушел другой мост — между Еланью и деревней Яр. Из-за паводка добраться до деревни можно было также только на лодке. Всего на Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения. telegram-канал «ГИБДД Свердловской области» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Туринском районе (Свердловская область) 19 апреля на дороге между селами Благовещенское и Кумарьинское затопило мост. Теперь до населенного пункта можно добраться только на лодке, рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. «В связи с паводковым разливом реки Тура введены ограничения движения транспорта на девятом километре автодороги «Благовещенское — Жуковское — Кумарьинское Туринского района. Путей объезда данного участка нет», — сказали в ведомстве. На месте дежурит экипаж ДПС. Ранее под воду ушел другой мост — между Еланью и деревней Яр. Из-за паводка добраться до деревни можно было также только на лодке. Всего на Среднем Урале выявили семь паводкоопасных направлений. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения.