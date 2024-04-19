Микрорайоны Кургана и Кетовского округа, где ожидается затопление домов. Карта

19 апреля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Микрорайоны в Кургане и Кетовском округе (Курганская область) могут оказаться под водой из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Некоторые микрорайоны Кургана ушли под воду из-за пришедшей на территорию города большой воды. Редакция URA.RU подготовила карту затопленных территорий города и Кетовского округа, где ожидается затопление жилых домов и дачных участков, на основе информации из открытых источников. «Необходимо незамедлительно эвакуироваться жителям Малого Чаусово, Восточного, Вороновки. Нужно быть готовыми к эвакуации жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу, в случае дальнейшего интенсивного роста воды», — указано в telegram-канале правительства региона «Курганская область Официально». Также МЧС отмечалось, что под затопление может попасть село Большое Чаусово, Передергина, Галкино 2-е, микрорайоны Тополя, Осиновка и Черемухово. Некоторые дома в данных населенных пунктах уже подтоплены. Властями также отмечалось, что в случае резкого подъема уровня воды, превышения прогнозных значений во время паводка есть риск подтопления подвалов и первых этажей домов, расположенных на первой линии по левому берегу Тобола. Информация о затопляемых территориях также отображена на карте, составленной URA.RU. Ранее сообщалось, что уровень реки Тобол в Кургане стал рекордным за 75 лет, достигнув отметки более 1010 сантиметров, по данным на 19 апреля. Местных жителей просят эвакуироваться заранее и не бросать домашних животных. Отмечалось, что в некоторых селах Белозерского вода достигла отметки 540 см и прибывает. Главное о наводнении в регионе и городе — в нашей онлайн-трансляции. Микрорайоны Кургана и территории Кетовского округа, где ожидается затопление Карта: URA.RU, портал @2ГИС Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые микрорайоны Кургана ушли под воду из-за пришедшей на территорию города большой воды. Редакция URA.RU подготовила карту затопленных территорий города и Кетовского округа, где ожидается затопление жилых домов и дачных участков, на основе информации из открытых источников. «Необходимо незамедлительно эвакуироваться жителям Малого Чаусово, Восточного, Вороновки. Нужно быть готовыми к эвакуации жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу, в случае дальнейшего интенсивного роста воды», — указано в telegram-канале правительства региона «Курганская область Официально». Также МЧС отмечалось, что под затопление может попасть село Большое Чаусово, Передергина, Галкино 2-е, микрорайоны Тополя, Осиновка и Черемухово. Некоторые дома в данных населенных пунктах уже подтоплены. Властями также отмечалось, что в случае резкого подъема уровня воды, превышения прогнозных значений во время паводка есть риск подтопления подвалов и первых этажей домов, расположенных на первой линии по левому берегу Тобола. Информация о затопляемых территориях также отображена на карте, составленной URA.RU. Ранее сообщалось, что уровень реки Тобол в Кургане стал рекордным за 75 лет, достигнув отметки более 1010 сантиметров, по данным на 19 апреля. Местных жителей просят эвакуироваться заранее и не бросать домашних животных. Отмечалось, что в некоторых селах Белозерского вода достигла отметки 540 см и прибывает. Главное о наводнении в регионе и городе — в нашей онлайн-трансляции.