Микрорайоны Кургана и Кетовского округа, где ожидается затопление домов. Карта

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Набережная около памятника Красину. Курган, половодье, паводок, наводнение, набережная тобола
Микрорайоны в Кургане и Кетовском округе (Курганская область) могут оказаться под водой из-за паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Некоторые микрорайоны Кургана ушли под воду из-за пришедшей на территорию города большой воды. Редакция URA.RU подготовила карту затопленных территорий города и Кетовского округа, где ожидается затопление жилых домов и дачных участков, на основе информации из открытых источников.

«Необходимо незамедлительно эвакуироваться жителям Малого Чаусово, Восточного, Вороновки. Нужно быть готовыми к эвакуации жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу, в случае дальнейшего интенсивного роста воды», — указано в telegram-канале правительства региона «Курганская область Официально».

Также МЧС отмечалось, что под затопление может попасть село Большое Чаусово, Передергина, Галкино 2-е, микрорайоны Тополя, Осиновка и Черемухово. Некоторые дома в данных населенных пунктах уже подтоплены. Властями также отмечалось, что в случае резкого подъема уровня воды, превышения прогнозных значений во время паводка есть риск подтопления подвалов и первых этажей домов, расположенных на первой линии по левому берегу Тобола. Информация о затопляемых территориях также отображена на карте, составленной URA.RU.

Ранее сообщалось, что уровень реки Тобол в Кургане стал рекордным за 75 лет, достигнув отметки более 1010 сантиметров, по данным на 19 апреля. Местных жителей просят эвакуироваться заранее и не бросать домашних животных. Отмечалось, что в некоторых селах Белозерского вода достигла отметки 540 см и прибывает. Главное о наводнении в регионе и городе — в нашей онлайн-трансляции.

Микрорайоны Кургана и территории Кетовского округа, где ожидается затопление
Микрорайоны Кургана и территории Кетовского округа, где ожидается затопление

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Некоторые микрорайоны Кургана ушли под воду из-за пришедшей на территорию города большой воды. Редакция URA.RU подготовила карту затопленных территорий города и Кетовского округа, где ожидается затопление жилых домов и дачных участков, на основе информации из открытых источников. «Необходимо незамедлительно эвакуироваться жителям Малого Чаусово, Восточного, Вороновки. Нужно быть готовыми к эвакуации жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу, в случае дальнейшего интенсивного роста воды», — указано в telegram-канале правительства региона «Курганская область Официально». Также МЧС отмечалось, что под затопление может попасть село Большое Чаусово, Передергина, Галкино 2-е, микрорайоны Тополя, Осиновка и Черемухово. Некоторые дома в данных населенных пунктах уже подтоплены. Властями также отмечалось, что в случае резкого подъема уровня воды, превышения прогнозных значений во время паводка есть риск подтопления подвалов и первых этажей домов, расположенных на первой линии по левому берегу Тобола. Информация о затопляемых территориях также отображена на карте, составленной URA.RU. Ранее сообщалось, что уровень реки Тобол в Кургане стал рекордным за 75 лет, достигнув отметки более 1010 сантиметров, по данным на 19 апреля. Местных жителей просят эвакуироваться заранее и не бросать домашних животных. Отмечалось, что в некоторых селах Белозерского вода достигла отметки 540 см и прибывает. Главное о наводнении в регионе и городе — в нашей онлайн-трансляции.
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