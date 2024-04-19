Российский военкор-американец погиб в Донецке

Симоньян: российский военкор-американец Рассел Бентли погиб в Донецке
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Маргарита Симоньян сообщила, что Рассел Бентли был корреспондентом Sputnik Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский журналист с российским гражданством и бывший ополченец Рассел Бентли погиб в Донецке. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, он являлся корреспондентом Sputnik.

«Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших» — заявила Симоньян в telegram-канале. По ее словам, он был корреспондентом Sputnik.

64-летний Бентли присоединился к ополчению Донецкой Народной Республики в 2014 году и был известен под позывным «Техас». Он выражал свое восхищение мужеством и стойкостью жителей Донбасса, что и побудило его принять участие в конфликте. Бентли также активно поддерживал действия России на Украине и называл Донецк своим домом.

Его супруга ранее сообщила, что он скончался. Об этом сообщил telegram-канал Readovka.

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Американский журналист с российским гражданством и бывший ополченец Рассел Бентли погиб в Донецке. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, он являлся корреспондентом Sputnik. «Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших» — заявила Симоньян в telegram-канале. По ее словам, он был корреспондентом Sputnik. 64-летний Бентли присоединился к ополчению Донецкой Народной Республики в 2014 году и был известен под позывным «Техас». Он выражал свое восхищение мужеством и стойкостью жителей Донбасса, что и побудило его принять участие в конфликте. Бентли также активно поддерживал действия России на Украине и называл Донецк своим домом. Его супруга ранее сообщила, что он скончался. Об этом сообщил telegram-канал Readovka.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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