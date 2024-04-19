Российский военкор-американец погиб в Донецке

Симоньян: российский военкор-американец Рассел Бентли погиб в Донецке

19 апреля 2024 в 21:36 Размер текста - 17 +

Маргарита Симоньян сообщила, что Рассел Бентли был корреспондентом Sputnik Фото: Нина Зотина/РИА Новости новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американский журналист с российским гражданством и бывший ополченец Рассел Бентли погиб в Донецке. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, он являлся корреспондентом Sputnik. «Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших» — заявила Симоньян в telegram-канале. По ее словам, он был корреспондентом Sputnik. 64-летний Бентли присоединился к ополчению Донецкой Народной Республики в 2014 году и был известен под позывным «Техас». Он выражал свое восхищение мужеством и стойкостью жителей Донбасса, что и побудило его принять участие в конфликте. Бентли также активно поддерживал действия России на Украине и называл Донецк своим домом. Его супруга ранее сообщила, что он скончался. Об этом сообщил telegram-канал Readovka. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский журналист с российским гражданством и бывший ополченец Рассел Бентли погиб в Донецке. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, он являлся корреспондентом Sputnik. «Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших» — заявила Симоньян в telegram-канале. По ее словам, он был корреспондентом Sputnik. 64-летний Бентли присоединился к ополчению Донецкой Народной Республики в 2014 году и был известен под позывным «Техас». Он выражал свое восхищение мужеством и стойкостью жителей Донбасса, что и побудило его принять участие в конфликте. Бентли также активно поддерживал действия России на Украине и называл Донецк своим домом. Его супруга ранее сообщила, что он скончался. Об этом сообщил telegram-канал Readovka.