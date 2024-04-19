В Соцфонде России объяснили причину отказа в пособии многодетной свердловчанке

Многодетной свердловчанке урезали путинское пособие из-за превышения дохода

19 апреля 2024 в 21:52 Размер текста - 17 +

Причиной сокращения выплат стало превышение дохода Фото: Денис Моргунов © URA.RU Матери троих детей Ольге Савельевой из Заречного (Свердловская область) урезали ежемесячное пособие для малообеспеченных семей из-за превышения дохода. Такой ответ корреспонденту URA.RU предоставили в региональном отделении Соцфонда России. «Савельева обратилась с заявлением на установление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в январе 2024. При определении среднедушевого дохода учтены все доходы семьи и установлено, что ежемесячный доход на одного человека в семье составляет 9844,06 рубля. В случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации (15 298 рублей), решением Отделения от 09.02.2024 года установлено единое пособие в размере 7640,50 руб., что составляет 50% прожиточного минимума на ребенка в Свердловской области (15 281 рубль)», — отметили в фонде. По обращению многодетной женщины была проведена дополнительная проверка. «Пособие установлено на период с 01.02.2024 по 31.01.2025 года. В соответствии со ст. 21 Правил № 2330 от 16.12.2022, Савельева имеет право обратиться с заявлением на установление единого пособия в январе либо феврале 2025 года. На настоящий момент отсутствуют правовые основания для пересмотра установленного размера», — подчеркнули в свердловском Соцфонде РФ. Ранее Савельева пожаловалась на сокращение ежемесячного пособия для малообеспеченных семей. Вместо полной суммы она теперь получает лишь половину от установленного в регионе прожиточного минимума. Свердловчанка заявила URA.RU о том, что возмущена решением Соцфонда РФ, так как считает, что это противоречит политике президента РФ Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Матери троих детей Ольге Савельевой из Заречного (Свердловская область) урезали ежемесячное пособие для малообеспеченных семей из-за превышения дохода. Такой ответ корреспонденту URA.RU предоставили в региональном отделении Соцфонда России. «Савельева обратилась с заявлением на установление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в январе 2024. При определении среднедушевого дохода учтены все доходы семьи и установлено, что ежемесячный доход на одного человека в семье составляет 9844,06 рубля. В случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации (15 298 рублей), решением Отделения от 09.02.2024 года установлено единое пособие в размере 7640,50 руб., что составляет 50% прожиточного минимума на ребенка в Свердловской области (15 281 рубль)», — отметили в фонде. По обращению многодетной женщины была проведена дополнительная проверка. «Пособие установлено на период с 01.02.2024 по 31.01.2025 года. В соответствии со ст. 21 Правил № 2330 от 16.12.2022, Савельева имеет право обратиться с заявлением на установление единого пособия в январе либо феврале 2025 года. На настоящий момент отсутствуют правовые основания для пересмотра установленного размера», — подчеркнули в свердловском Соцфонде РФ. Ранее Савельева пожаловалась на сокращение ежемесячного пособия для малообеспеченных семей. Вместо полной суммы она теперь получает лишь половину от установленного в регионе прожиточного минимума. Свердловчанка заявила URA.RU о том, что возмущена решением Соцфонда РФ, так как считает, что это противоречит политике президента РФ Владимира Путина.