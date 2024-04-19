Текслер анонсировал в правительстве РФ развитие энергокомплекса региона

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Брифинг в пресс-центре ТАСС, посвященный всероссийскому Детскому экологическому форуму (ДЭФ), который пройдет в Челябинске 17-18 октября 2024 года. 16 апреля 2024. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер рассказал, что в 2024 году в Челябинской области планируется построить 250 километров газовых сетей Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформировал зампредседателя правительства РФ Александра Новака о развитии электросетевого комплекса и планах по газификации региона. Об этом он рассказал на рабочей встрече в Москве.

«Ведем активное строительство новых объектов и модернизацию сетей в Сосновском районе и Челябинске. Намечен ряд дополнительных мероприятий для повышения качества и надежности электроснабжения жителей пригорода Челябинска. Особое внимание уделено вопросу консолидации бесхозных сетей», — процитировала Текслера пресс-служба областного правительства.

Отдельно в Доме правительства РФ Текслер доложил Новаку о планах по газификации Челябинской области. В 2024 году планируется построить порядка 250 километров сетей, что позволит газифицировать 24 населенных пункта, где ранее газа не было. Также в Челябинской области активно приступили к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина по догазификации СНТ.

17 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое предполагает расширение действующей с 2021 года программы «социальной газификации» на жителей СНТ, при условии, что товарищество расположено в газифицированном населенном пункте. Помимо этого к внесению в Госдуму уже подготовлен законопроект о выдаче сертификатов на газификацию домов социально незащищенным категориям граждан.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформировал зампредседателя правительства РФ Александра Новака о развитии электросетевого комплекса и планах по газификации региона. Об этом он рассказал на рабочей встрече в Москве. «Ведем активное строительство новых объектов и модернизацию сетей в Сосновском районе и Челябинске. Намечен ряд дополнительных мероприятий для повышения качества и надежности электроснабжения жителей пригорода Челябинска. Особое внимание уделено вопросу консолидации бесхозных сетей», — процитировала Текслера пресс-служба областного правительства. Отдельно в Доме правительства РФ Текслер доложил Новаку о планах по газификации Челябинской области. В 2024 году планируется построить порядка 250 километров сетей, что позволит газифицировать 24 населенных пункта, где ранее газа не было. Также в Челябинской области активно приступили к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина по догазификации СНТ. 17 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое предполагает расширение действующей с 2021 года программы «социальной газификации» на жителей СНТ, при условии, что товарищество расположено в газифицированном населенном пункте. Помимо этого к внесению в Госдуму уже подготовлен законопроект о выдаче сертификатов на газификацию домов социально незащищенным категориям граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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