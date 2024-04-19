Текслер анонсировал в правительстве РФ развитие энергокомплекса региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер проинформировал зампредседателя правительства РФ Александра Новака о развитии электросетевого комплекса и планах по газификации региона. Об этом он рассказал на рабочей встрече в Москве.
«Ведем активное строительство новых объектов и модернизацию сетей в Сосновском районе и Челябинске. Намечен ряд дополнительных мероприятий для повышения качества и надежности электроснабжения жителей пригорода Челябинска. Особое внимание уделено вопросу консолидации бесхозных сетей», — процитировала Текслера пресс-служба областного правительства.
Отдельно в Доме правительства РФ Текслер доложил Новаку о планах по газификации Челябинской области. В 2024 году планируется построить порядка 250 километров сетей, что позволит газифицировать 24 населенных пункта, где ранее газа не было. Также в Челябинской области активно приступили к исполнению поручения президента РФ Владимира Путина по догазификации СНТ.
17 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое предполагает расширение действующей с 2021 года программы «социальной газификации» на жителей СНТ, при условии, что товарищество расположено в газифицированном населенном пункте. Помимо этого к внесению в Госдуму уже подготовлен законопроект о выдаче сертификатов на газификацию домов социально незащищенным категориям граждан.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!