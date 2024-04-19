Происшествия Губернатор Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка 19 апреля 2024 в 23:14 Размер текста - 17 + Фото: Роман Наумов © URA.RU Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На территории Кургана сейчас наблюдается пик паводка. С таким заявлением выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Пик паводка наблюдается в Кургане», — сказал Вадим Шумков. Интервью с ним вышло в эфир на телеканале «Россия-24». Согласно последним данным, тем прироста уровня воды в Тоболе изменился 19 апреля. За последние два часа он не изменился. Территория переживает рекордные паводки. Редакция URA.RU подготовила карту территорий Кургана и окрестностей, где ожидается затопление жилых домов и земельных участков. О другой информации по теме наводнения узнаете из нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На территории Кургана сейчас наблюдается пик паводка. С таким заявлением выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Пик паводка наблюдается в Кургане», — сказал Вадим Шумков. Интервью с ним вышло в эфир на телеканале «Россия-24». Согласно последним данным, тем прироста уровня воды в Тоболе изменился 19 апреля. За последние два часа он не изменился. Территория переживает рекордные паводки. Редакция URA.RU подготовила карту территорий Кургана и окрестностей, где ожидается затопление жилых домов и земельных участков. О другой информации по теме наводнения узнаете из нашей онлайн-трансляции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям