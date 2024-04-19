Губернатор Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка

На территории Кургана сейчас наблюдается пик паводка. С таким заявлением выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Пик паводка наблюдается в Кургане», — сказал Вадим Шумков. Интервью с ним вышло в эфир на телеканале «Россия-24».
Согласно последним данным, тем прироста уровня воды в Тоболе изменился 19 апреля. За последние два часа он не изменился. Территория переживает рекордные паводки. Редакция URA.RU подготовила карту территорий Кургана и окрестностей, где ожидается затопление жилых домов и земельных участков. О другой информации по теме наводнения узнаете из нашей онлайн-трансляции.
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