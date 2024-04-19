19 апреля 2024

Губернатор Шумков заявил, что в Кургане наблюдается пик паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Фото: Роман Наумов © URA.RU
Фото: Роман Наумов © URA.RU Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

На территории Кургана сейчас наблюдается пик паводка. С таким заявлением выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Пик паводка наблюдается в Кургане», — сказал Вадим Шумков. Интервью с ним вышло в эфир на телеканале «Россия-24».

Согласно последним данным, тем прироста уровня воды в Тоболе изменился 19 апреля. За последние два часа он не изменился. Территория переживает рекордные паводки. Редакция URA.RU подготовила карту территорий Кургана и окрестностей, где ожидается затопление жилых домов и земельных участков. О другой информации по теме наводнения узнаете из нашей онлайн-трансляции.

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На территории Кургана сейчас наблюдается пик паводка. С таким заявлением выступил губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Пик паводка наблюдается в Кургане», — сказал Вадим Шумков. Интервью с ним вышло в эфир на телеканале «Россия-24». Согласно последним данным, тем прироста уровня воды в Тоболе изменился 19 апреля. За последние два часа он не изменился. Территория переживает рекордные паводки. Редакция URA.RU подготовила карту территорий Кургана и окрестностей, где ожидается затопление жилых домов и земельных участков. О другой информации по теме наводнения узнаете из нашей онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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