Пермские полицейские прокомментировали массовую аварию на средней дамбе

МВД: в Перми в массовом ДТП пострадали водитель и пассажир

19 апреля 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Медики оперативно прибыли к месту происшествия Фото: Игорь Пантин © URA.RU На данный момент известно о пострадавших водителе и пассажире в массовой аварии на средней дамбе в Перми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Госавтоинспекторы находятся на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока сообщается о двух гражданах, получивших травмы. Это водитель и пассажир автомобиля Lada Xray. Погибших нет», — пояснили корреспонденту агентства представители полиции. ДТП произошло вечером 19 апреля. Водитель не справился с управлением, и его машина врезалась в лобовую часть автобуса, следовавшего по маршруту №55. В результате столкновения повреждения получили два других транспортных средства, рассказывали очевидцы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На данный момент известно о пострадавших водителе и пассажире в массовой аварии на средней дамбе в Перми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Госавтоинспекторы находятся на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока сообщается о двух гражданах, получивших травмы. Это водитель и пассажир автомобиля Lada Xray. Погибших нет», — пояснили корреспонденту агентства представители полиции. ДТП произошло вечером 19 апреля. Водитель не справился с управлением, и его машина врезалась в лобовую часть автобуса, следовавшего по маршруту №55. В результате столкновения повреждения получили два других транспортных средства, рассказывали очевидцы.