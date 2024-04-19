Пермские полицейские прокомментировали массовую аварию на средней дамбе

На данный момент известно о пострадавших водителе и пассажире в массовой аварии на средней дамбе в Перми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
«Госавтоинспекторы находятся на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока сообщается о двух гражданах, получивших травмы. Это водитель и пассажир автомобиля Lada Xray. Погибших нет», — пояснили корреспонденту агентства представители полиции.
ДТП произошло вечером 19 апреля. Водитель не справился с управлением, и его машина врезалась в лобовую часть автобуса, следовавшего по маршруту №55. В результате столкновения повреждения получили два других транспортных средства, рассказывали очевидцы.
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На данный момент известно о пострадавших водителе и пассажире в массовой аварии на средней дамбе в Перми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. «Госавтоинспекторы находятся на месте аварии и выясняют все обстоятельства произошедшего. Пока сообщается о двух гражданах, получивших травмы. Это водитель и пассажир автомобиля Lada Xray. Погибших нет», — пояснили корреспонденту агентства представители полиции. ДТП произошло вечером 19 апреля. Водитель не справился с управлением, и его машина врезалась в лобовую часть автобуса, следовавшего по маршруту №55. В результате столкновения повреждения получили два других транспортных средства, рассказывали очевидцы.