19 апреля 2024

После паводка власти Курганской области сосредоточатся на углублении русла Тобола

Шумков: после паводка мы займемся вопросами углубления русла и расчистки Тобола
© Служба новостей «URA.RU»
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Проблема не решается на протяжении нескольких лет, подчеркнул Вадим Шумков
Проблема не решается на протяжении нескольких лет, подчеркнул Вадим Шумков Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

После паводкового сезона правительство Курганской области сосредоточит все имеющиеся ресурсы на углублении русла и расчистке Тобола. О ближайших планах рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Пять лет подряд мы направляли заявки в различные ведомства по необходимости ускорения расчистки русла. Понимаем, что есть объективные сложности, но, полагаю, необходимость такой расчистки и углубления сейчас стала очевидной для всех. Попросим поддержать нас еще раз после прохождения паводка», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

По словам главы области, за федеральной трассой уровень воды падает до 7 метров 80 сантиметров. «Это подтверждает, что мост является естественным подпором», — заявил Шумков.

По мнению губернатора, на территории Кургана сейчас наблюдается пик паводка. Тобол впервые продемонстрировал снижение уровня воды с начала ЧС. С другими событиями по теме наводнения можно познакомиться в трансляции URA.RU.

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После паводкового сезона правительство Курганской области сосредоточит все имеющиеся ресурсы на углублении русла и расчистке Тобола. О ближайших планах рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Пять лет подряд мы направляли заявки в различные ведомства по необходимости ускорения расчистки русла. Понимаем, что есть объективные сложности, но, полагаю, необходимость такой расчистки и углубления сейчас стала очевидной для всех. Попросим поддержать нас еще раз после прохождения паводка», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По словам главы области, за федеральной трассой уровень воды падает до 7 метров 80 сантиметров. «Это подтверждает, что мост является естественным подпором», — заявил Шумков. По мнению губернатора, на территории Кургана сейчас наблюдается пик паводка. Тобол впервые продемонстрировал снижение уровня воды с начала ЧС. С другими событиями по теме наводнения можно познакомиться в трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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