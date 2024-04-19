После паводка власти Курганской области сосредоточатся на углублении русла Тобола

Шумков: после паводка мы займемся вопросами углубления русла и расчистки Тобола

20 апреля 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Проблема не решается на протяжении нескольких лет, подчеркнул Вадим Шумков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области После паводкового сезона правительство Курганской области сосредоточит все имеющиеся ресурсы на углублении русла и расчистке Тобола. О ближайших планах рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Пять лет подряд мы направляли заявки в различные ведомства по необходимости ускорения расчистки русла. Понимаем, что есть объективные сложности, но, полагаю, необходимость такой расчистки и углубления сейчас стала очевидной для всех. Попросим поддержать нас еще раз после прохождения паводка», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По словам главы области, за федеральной трассой уровень воды падает до 7 метров 80 сантиметров. «Это подтверждает, что мост является естественным подпором», — заявил Шумков. По мнению губернатора, на территории Кургана сейчас наблюдается пик паводка. Тобол впервые продемонстрировал снижение уровня воды с начала ЧС. С другими событиями по теме наводнения можно познакомиться в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После паводкового сезона правительство Курганской области сосредоточит все имеющиеся ресурсы на углублении русла и расчистке Тобола. О ближайших планах рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Пять лет подряд мы направляли заявки в различные ведомства по необходимости ускорения расчистки русла. Понимаем, что есть объективные сложности, но, полагаю, необходимость такой расчистки и углубления сейчас стала очевидной для всех. Попросим поддержать нас еще раз после прохождения паводка», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. По словам главы области, за федеральной трассой уровень воды падает до 7 метров 80 сантиметров. «Это подтверждает, что мост является естественным подпором», — заявил Шумков. По мнению губернатора, на территории Кургана сейчас наблюдается пик паводка. Тобол впервые продемонстрировал снижение уровня воды с начала ЧС. С другими событиями по теме наводнения можно познакомиться в трансляции URA.RU.