19 апреля 2024

Тобол у гидропоста в Кургане сохраняет стабильный уровень

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ожидается, что затопление территории продолжится
Ожидается, что затопление территории продолжится Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

На текущий момент уровень Тобола составляет 1013 сантиметров. За прошедшие четыре часа он не изменился. Эти данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024».

«Тобол в Кургане на 00:00 — 1013 см. Это же значение было четыре часа назад. В районе села Бараба зафиксирована отметка в 375 см (не изменился за четыре часа)», — указано на портале.

По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, на территории сейчас наблюдается пик паводка. В регионе затопило почти две тысячи домов, но часть воды уже отходит. О других событиях, связанных с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На текущий момент уровень Тобола составляет 1013 сантиметров. За прошедшие четыре часа он не изменился. Эти данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024». «Тобол в Кургане на 00:00 — 1013 см. Это же значение было четыре часа назад. В районе села Бараба зафиксирована отметка в 375 см (не изменился за четыре часа)», — указано на портале. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, на территории сейчас наблюдается пик паводка. В регионе затопило почти две тысячи домов, но часть воды уже отходит. О других событиях, связанных с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...