Тобол у гидропоста в Кургане сохраняет стабильный уровень

20 апреля 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Ожидается, что затопление территории продолжится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области На текущий момент уровень Тобола составляет 1013 сантиметров. За прошедшие четыре часа он не изменился. Эти данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024». «Тобол в Кургане на 00:00 — 1013 см. Это же значение было четыре часа назад. В районе села Бараба зафиксирована отметка в 375 см (не изменился за четыре часа)», — указано на портале. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, на территории сейчас наблюдается пик паводка. В регионе затопило почти две тысячи домов, но часть воды уже отходит. О других событиях, связанных с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На текущий момент уровень Тобола составляет 1013 сантиметров. За прошедшие четыре часа он не изменился. Эти данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024». «Тобол в Кургане на 00:00 — 1013 см. Это же значение было четыре часа назад. В районе села Бараба зафиксирована отметка в 375 см (не изменился за четыре часа)», — указано на портале. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, на территории сейчас наблюдается пик паводка. В регионе затопило почти две тысячи домов, но часть воды уже отходит. О других событиях, связанных с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.