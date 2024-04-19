Тобол у гидропоста в Кургане сохраняет стабильный уровень

Ожидается, что затопление территории продолжится
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
На текущий момент уровень Тобола составляет 1013 сантиметров. За прошедшие четыре часа он не изменился. Эти данные опубликованы на интерактивной карте «Паводок 2024».
«Тобол в Кургане на 00:00 — 1013 см. Это же значение было четыре часа назад. В районе села Бараба зафиксирована отметка в 375 см (не изменился за четыре часа)», — указано на портале.
По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, на территории сейчас наблюдается пик паводка. В регионе затопило почти две тысячи домов, но часть воды уже отходит. О других событиях, связанных с наводнением — в онлайн-трансляции URA.RU.
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