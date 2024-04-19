19 апреля 2024

Глава СК требует доклад о сносе пристроя усадьбы Жолобова в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Усадьба Жолобова по адресу Октябрьская революция 35. Екатеринбург, усадьба жолобова
Строительную технику у здания заметили еще в феврале Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о сносе трехэтажного пристроя усадьбы купца Жолобова на улице Октябрьской Революции, 35 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель СК России поручил организовать проверку информации о сносе объекта культурного наследия в Екатеринбурге… Глава СК России поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать процессуальную проверку по доводам публикации и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.

Еще в феврале 2024 года у здания усадьбы Жолобова начала работать строительная техника, несмотря на статус объекта культурного наследия, тогда прокуратура начала проверку. Находящиеся рядом хозяйственные постройки исключили из реестра ОКН в 2021 году. Сама усадьба была построена в 1830-е годы.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о сносе трехэтажного пристроя усадьбы купца Жолобова на улице Октябрьской Революции, 35 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК. «Председатель СК России поручил организовать проверку информации о сносе объекта культурного наследия в Екатеринбурге… Глава СК России поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать процессуальную проверку по доводам публикации и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Еще в феврале 2024 года у здания усадьбы Жолобова начала работать строительная техника, несмотря на статус объекта культурного наследия, тогда прокуратура начала проверку. Находящиеся рядом хозяйственные постройки исключили из реестра ОКН в 2021 году. Сама усадьба была построена в 1830-е годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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