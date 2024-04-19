Глава СК требует доклад о сносе пристроя усадьбы Жолобова в центре Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о сносе трехэтажного пристроя усадьбы купца Жолобова на улице Октябрьской Революции, 35 в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе СК.
«Председатель СК России поручил организовать проверку информации о сносе объекта культурного наследия в Екатеринбурге… Глава СК России поручил и. о. руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко организовать процессуальную проверку по доводам публикации и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.
Еще в феврале 2024 года у здания усадьбы Жолобова начала работать строительная техника, несмотря на статус объекта культурного наследия, тогда прокуратура начала проверку. Находящиеся рядом хозяйственные постройки исключили из реестра ОКН в 2021 году. Сама усадьба была построена в 1830-е годы.
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