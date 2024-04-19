19 апреля 2024

В Общественной палате захотели посмертно наградить погибшего военкора «Известий»

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, кладбище, свеча памяти, похороны
Военкору было 42 года Фото:

Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить орденом Мужества Семена Еремина, журналиста газеты «Известия», который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Общественная палата ходатайствует о награждении его орденом Мужества посмертно», — передает слова Малькевич ТАСС. О смерти военкора стало известно 20 апреля.

Еремин, выполняя свой профессиональный долг, ушел из жизни в зоне проведения специальной военной операции. Он погиб на 43-ем году жизни.

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Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить орденом Мужества Семена Еремина, журналиста газеты «Известия», который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич. «Общественная палата ходатайствует о награждении его орденом Мужества посмертно», — передает слова Малькевич ТАСС. О смерти военкора стало известно 20 апреля. Еремин, выполняя свой профессиональный долг, ушел из жизни в зоне проведения специальной военной операции. Он погиб на 43-ем году жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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