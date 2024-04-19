В Общественной палате захотели посмертно наградить погибшего военкора «Известий»

Военкору было 42 года
Общественная палата Российской Федерации выступила с инициативой посмертно наградить орденом Мужества Семена Еремина, журналиста газеты «Известия», который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
«Общественная палата ходатайствует о награждении его орденом Мужества посмертно», — передает слова Малькевич ТАСС. О смерти военкора стало известно 20 апреля.
Еремин, выполняя свой профессиональный долг, ушел из жизни в зоне проведения специальной военной операции. Он погиб на 43-ем году жизни.
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