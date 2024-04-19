В ХМАО будут штрафовать рыбаков с начала ледохода

В ХМАО с начала ледохода ловля рыбы в водоемах будет ограничена

20 апреля 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

В ХМАО с начала ледохода и до конца мая ограничили ловлю рыбы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В водоемах ХМАО с начала ледохода и до конца мая ограничили ловлю рыбы в связи с весенним нерестом. Об этом сообщила администрация Ханты-Мансийска. «С начала ледохода и до конца мая ловля рыбы в водоемах будет ограничена. За нарушение правил в период весеннего нереста предусмотрена административная и уголовная ответственность», — написала администрация в telegram-канале. Уточняется, что в данный период запрещено использовать сети и все рыболовные приспособления. При этом разрешено ловить рыбу удочками с берега. Период нереста является важным для водной биосферы. Лов в это время запрещен законом для сохранения популяции рыб. Штрафы могут быть наложены как на промысловое рыболовство, так и на любителей. В частности, рыбакам запрещено посещать водоемы, расположенные на землях обороны или в особо охраняемых природных территориях. Для избежания наказания важно знать сроки и квоты лова в 2024 году. URA.RU в своем материале подробно рассказывает об этом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В водоемах ХМАО с начала ледохода и до конца мая ограничили ловлю рыбы в связи с весенним нерестом. Об этом сообщила администрация Ханты-Мансийска. «С начала ледохода и до конца мая ловля рыбы в водоемах будет ограничена. За нарушение правил в период весеннего нереста предусмотрена административная и уголовная ответственность», — написала администрация в telegram-канале. Уточняется, что в данный период запрещено использовать сети и все рыболовные приспособления. При этом разрешено ловить рыбу удочками с берега. Период нереста является важным для водной биосферы. Лов в это время запрещен законом для сохранения популяции рыб. Штрафы могут быть наложены как на промысловое рыболовство, так и на любителей. В частности, рыбакам запрещено посещать водоемы, расположенные на землях обороны или в особо охраняемых природных территориях. Для избежания наказания важно знать сроки и квоты лова в 2024 году. URA.RU в своем материале подробно рассказывает об этом.