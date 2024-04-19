19 апреля 2024

В ХМАО будут штрафовать рыбаков с начала ледохода

В ХМАО с начала ледохода ловля рыбы в водоемах будет ограничена
© Служба новостей «URA.RU»
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Закамск, микрорайон Водник. Пермь, ледоход, река кама, весна
В ХМАО с начала ледохода и до конца мая ограничили ловлю рыбы Фото:

В водоемах ХМАО с начала ледохода и до конца мая ограничили ловлю рыбы в связи с весенним нерестом. Об этом сообщила администрация Ханты-Мансийска.

«С начала ледохода и до конца мая ловля рыбы в водоемах будет ограничена. За нарушение правил в период весеннего нереста предусмотрена административная и уголовная ответственность», — написала администрация в telegram-канале.

Уточняется, что в данный период запрещено использовать сети и все рыболовные приспособления. При этом разрешено ловить рыбу удочками с берега.

Период нереста является важным для водной биосферы. Лов в это время запрещен законом для сохранения популяции рыб. Штрафы могут быть наложены как на промысловое рыболовство, так и на любителей. В частности, рыбакам запрещено посещать водоемы, расположенные на землях обороны или в особо охраняемых природных территориях. Для избежания наказания важно знать сроки и квоты лова в 2024 году. URA.RU в своем материале подробно рассказывает об этом.

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В водоемах ХМАО с начала ледохода и до конца мая ограничили ловлю рыбы в связи с весенним нерестом. Об этом сообщила администрация Ханты-Мансийска. «С начала ледохода и до конца мая ловля рыбы в водоемах будет ограничена. За нарушение правил в период весеннего нереста предусмотрена административная и уголовная ответственность», — написала администрация в telegram-канале. Уточняется, что в данный период запрещено использовать сети и все рыболовные приспособления. При этом разрешено ловить рыбу удочками с берега. Период нереста является важным для водной биосферы. Лов в это время запрещен законом для сохранения популяции рыб. Штрафы могут быть наложены как на промысловое рыболовство, так и на любителей. В частности, рыбакам запрещено посещать водоемы, расположенные на землях обороны или в особо охраняемых природных территориях. Для избежания наказания важно знать сроки и квоты лова в 2024 году. URA.RU в своем материале подробно рассказывает об этом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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