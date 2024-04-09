Нерестовый запрет 2024: что это такое, что можно и что нельзя делать

Период нереста важен для водной биосферы. Лов в этот период запрещен законом для сохранения популяции рыб. Штрафы могут быть наложены как на промысловое рыболовство, так и на любителей. Для избежания наказания важно знать сроки и квоты лова в 2024 году. URA.RU в своем материале подробно рассказывает об этом.
В 2024 году вводят новые правила рыболовства и запрет на нерест в различных регионах РФ
В 2024 году вводится нерестовый запрет для рыболовства в регионах России. Поправки в закон разграничивают любительскую и промышленную добычу рыбы, устанавливают ограничения на использование сетей и других способов ловли, а также регулируют проведение спортивных мероприятий. Закон вводит понятие «любительское рыболовство» и устанавливает суточную норму добычи. Улов, не превышающий квоту, принадлежит рыбаку, а общая суточная норма вылова составляет не более пяти килограммов или один экземпляр в случае веса более пяти килограммов.
В законе установлены некоторые ограничения:
- Рыбакам запрещено посещать водоемы, расположенные на землях обороны или в особо охраняемых природных территориях;
- Доступ без согласия владельца может быть ограничен на личном или арендованном водоеме, находящемся в пользовании частных или юридических лиц;
- Запрещено ловить рыбу на объектах, используемых для прудового рыбоводства, карьерах, технических водотоках и каналах, задействованных в системах мелиорации;
- Объекты коммерческого рыбоводства также закрыты для любителей.
Сроки запрета на добычу рыбы
Ограничения во время нереста устанавливаются с целью обеспечения спокойного размножения половозрелых особей. В каждом регионе действуют свои правила и сроки запрета на добычу рыбы. Например, в Свердловской области нельзя ловить рыбу с 25 апреля по 25 июня на большинстве водоемов, а для некоторых это ограничение распространяется с 1 апреля по 30 мая. В Астраханской области нерестовые ограничения действуют с 16 мая по 20 июня, включая запрет на вылов раков с 1 апреля по 30 июня. Новгородская область имеет разные сроки запретов в зависимости от конкретной территории.
В Липецкой области весенние ограничения действуют с 20 апреля по 1 июня. Зимние запреты начинаются с 15 ноября и заканчиваются 31 марта, когда запрещено удить рыбу на зимовальных ямах и заниматься подводной охотой. Нижегородская область известна своей разветвленной сетью водоемов, что усложняет установление точных сроков запрета на рыбалку.
В Челябинской области круглогодично запрещено ужение на реке Теча и других водоемах. Календарные ограничения в этом регионе начинаются с 25 апреля и продолжаются до 5 июня на различных водоемах. Закон устанавливает обязательные ограничения на лов рыбы для всех регионов России. Для получения точных сведений о запретных сроках на конкретном водоеме рекомендуется обращаться к соответствующему правовому документу.
Список запрещенных видов и методов ловли
Чтобы не попасть в число браконьеров, рыбакам стоит изучить действующее законодательство в данной области. Важно знать, какие виды и способы ловли разрешены, так как использование запрещенных методов может привести к штрафу. Рыболовство регулируется Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ с изменениями от 24.04.2020 года. В нем содержатся подробные сведения о запретах и ограничениях в рыболовстве. Из-за многообразия снастей и их постоянного обновления не стоит исходить из принципа «что не запрещено, то разрешено». Запрещено использование следующих браконьерских средств и орудий:
- Сети и их производные;
- Ловушки (кроме раколовок);
- Снасти для пассивной ловли;
- Орудия пневматического типа;
- Спиннинги или удочки с более чем 10 крючками;
- Придонные неводы или тралы;
- Самоловки;
- Черпаки или подъемники размером более одного метра;
- Сомовники или капканы;
- Острия и другие колющие средства ловли.
Наказания и штрафы за незаконный лов рыбы в 2024 году в РФ
В 2024 году в России введено новое законодательство о регулировании любительского рыболовства. Согласно Федеральному закону № 475-ФЗ, который вступил в силу с начала года, был установлен строгий надзор за рыболовством. Одним из ключевых аспектов этого закона является прямой запрет на использование рыболовных сетей за исключением определенных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Также в документе установлены суточные квоты для ловли, индивидуально определенные для каждого российского субъекта. Превышение установленных лимитов может повлечь за собой денежное взыскание.
Над соблюдением законодательства в сфере рыболовства следят специальные инспекторы Росрыболовства. В случае нарушений они имеют право наложить штраф и выписать взыскание. Среди запретов, установленных данным законом, следует отметить:
- Отсутствие разрешения на рыболовство. За нарушение этого правила граждане могут быть оштрафованы от трех до пяти тысяч рублей, должностные лица — от пяти до десяти тысяч рублей, а юридические лица — от 50 до 100 тысяч рублей.
- Лов рыбы в нерестовый период. За это нарушение предусмотрено взыскание от 300 до 500 тысяч рублей, либо дохода осужденного за срок от двух до трех лет, а также возможное направление на принудительные или исправительные работы. В случае особо тяжкого нарушения может быть применено лишение свободы на срок до 24 месяцев.
Запрет на рыбалку с лодки
При занятии любительским рыболовством в запретные сроки разрешается ловить рыбу только с берега. Неважно, где вы находитесь — на середине водоема или пришвартованы к берегу, — это действие запрещено.
Запрет на рыбалку в забродном костюме
Вылавливать рыбу дозволено только с суши. Независимо от того, вошли вы в воду в специальном костюме или в чем-то другом.
Рыбалка с острова в нерест
Исходя из правил, остров считается частью суши. Следовательно, это дает вам право ловить рыбу с него.
Допустимо ли перевозить снасти на лодке до места рыбной ловли или острова
Перевозка орудий ловли и снастей в лодке в период нереста разрешена, если они находятся в собранном виде и вы не собираетесь заниматься ловлей. Однако следует помнить об исключениях, таких как запрет на использование определенных снастей на данном водоеме во время нереста, а также запрет на перевозку сетей ближе 500 метров до водоема даже в собранном виде согласно новым правилам.
Можно ли перевозить рыбу в лодке в нерест
В лодке можно перевозить улов в любом состоянии, при соблюдении норм вылова и размеров рыбы. Запрещено ловить рыбу, которая сейчас запрещена к вылову. Необходимо учитывать региональные правила и индивидуальные ограничения.
Можно ли просто передвигаться на лодке в нерест
Вы вправе свободно передвигаться по воде, однако существуют некоторые ограничения. Действительно, на водных объектах существуют правила использования маломерных судов, которые могут запрещать движение в определенных зонах. Например, на Волгоградском водохранилище запрещено передвижение с мотором в устьях малых рек и в пойменных зонах, что является частью общих правил безопасности и охраны природы. Возможно, в вашем регионе также действуют аналогичные ограничения, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности и сохранения природного баланса.
Какие снасти запрещены в нерестовый запрет 2024
В период нереста запрещено использовать снасти с числом крючков более двух штук на одного рыболова. Например, если у вашего воблера три тройника, то такое снаряжение уже не допустимо.
Можно ли рыбачить в нерест 2024 на спиннинг и фидер
В период нереста в некоторых регионах действует запрет на использование спиннинга и фидера. Например, на реке Дон запрещено ловить рыбу при помощи спиннинга.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.