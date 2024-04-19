19 апреля 2024

Уровень Тобола продолжает держаться у десятиметровой отметки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В регионе сохраняется напряженная обстановка из-за паводка
В регионе сохраняется напряженная обстановка из-за паводка Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

У курганского гидропоста зафиксированный уровень Тобола к этому часу составляет 1013 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024».

«В Кургане на 2:00 20 апреля уровень воды в Тоболе — 1013 см», — указано на портале. У гидропоста в селе Бараба данные не обновлены. В 20:00 было 375 см.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что сейчас наблюдается пик паводка. Темп повышения уровня Тобола замедлился днем 19 апреля. К вечеру он остановился. С детальной информацией по теме наводнения — можно ознакомиться в трансляции URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У курганского гидропоста зафиксированный уровень Тобола к этому часу составляет 1013 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024». «В Кургане на 2:00 20 апреля уровень воды в Тоболе — 1013 см», — указано на портале. У гидропоста в селе Бараба данные не обновлены. В 20:00 было 375 см. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что сейчас наблюдается пик паводка. Темп повышения уровня Тобола замедлился днем 19 апреля. К вечеру он остановился. С детальной информацией по теме наводнения — можно ознакомиться в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...