Уровень Тобола продолжает держаться у десятиметровой отметки

20 апреля 2024 в 02:04 Размер текста - 17 +

В регионе сохраняется напряженная обстановка из-за паводка Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области У курганского гидропоста зафиксированный уровень Тобола к этому часу составляет 1013 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024». «В Кургане на 2:00 20 апреля уровень воды в Тоболе — 1013 см», — указано на портале. У гидропоста в селе Бараба данные не обновлены. В 20:00 было 375 см. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что сейчас наблюдается пик паводка. Темп повышения уровня Тобола замедлился днем 19 апреля. К вечеру он остановился. С детальной информацией по теме наводнения — можно ознакомиться в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У курганского гидропоста зафиксированный уровень Тобола к этому часу составляет 1013 сантиметров. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты «Паводок 2024». «В Кургане на 2:00 20 апреля уровень воды в Тоболе — 1013 см», — указано на портале. У гидропоста в селе Бараба данные не обновлены. В 20:00 было 375 см. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что сейчас наблюдается пик паводка. Темп повышения уровня Тобола замедлился днем 19 апреля. К вечеру он остановился. С детальной информацией по теме наводнения — можно ознакомиться в трансляции URA.RU.