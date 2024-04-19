Жара в Челябинске продержится до конца недели

Погода с дневными температурами до +28 градусов продержится в Челябинске до воскресенья, 21 апреля. Последующие дни не будут изобиловать жаркими прогнозами, об этом рассказали синоптики «Гисметео».
«В субботу, 20 апреля, челябинцев ждет солнечная погода без осадков с температурой до 28 градусов. Днем 21 апреля столбик термометра понизится до 24 градусов, возможен небольшой дождь. 22 апреля, в понедельник, дневная температура уже составит +19», — отмечается на сайте «Гисметео».
23, 24 и 25 апреля осадков не ожидается, при этом суточные температуры не будут превышать +15 градусов. Прогнозируется, что скорость ветра будет доходить до 9 метров в секунду.
Из-за аномальной жары 17 апреля синоптики выступили с экстренным предупреждением. Они заявили о среднесуточной температуре выше климатической нормы сразу на 7 градусов.
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