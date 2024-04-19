19 апреля 2024

Жара в Челябинске продержится до конца недели

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара, лето, май. Челябинск, жара, лето, пломбир, май, мороженное, мороженка
Аномальная для апреля жара уйдет из Челябинска через два дня Фото:

Погода с дневными температурами до +28 градусов продержится в Челябинске до воскресенья, 21 апреля. Последующие дни не будут изобиловать жаркими прогнозами, об этом рассказали синоптики «Гисметео».

«В субботу, 20 апреля, челябинцев ждет солнечная погода без осадков с температурой до 28 градусов. Днем 21 апреля столбик термометра понизится до 24 градусов, возможен небольшой дождь. 22 апреля, в понедельник, дневная температура уже составит +19», — отмечается на сайте «Гисметео».

23, 24 и 25 апреля осадков не ожидается, при этом суточные температуры не будут превышать +15 градусов. Прогнозируется, что скорость ветра будет доходить до 9 метров в секунду.

Из-за аномальной жары 17 апреля синоптики выступили с экстренным предупреждением. Они заявили о среднесуточной температуре выше климатической нормы сразу на 7 градусов.

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Погода с дневными температурами до +28 градусов продержится в Челябинске до воскресенья, 21 апреля. Последующие дни не будут изобиловать жаркими прогнозами, об этом рассказали синоптики «Гисметео». «В субботу, 20 апреля, челябинцев ждет солнечная погода без осадков с температурой до 28 градусов. Днем 21 апреля столбик термометра понизится до 24 градусов, возможен небольшой дождь. 22 апреля, в понедельник, дневная температура уже составит +19», — отмечается на сайте «Гисметео». 23, 24 и 25 апреля осадков не ожидается, при этом суточные температуры не будут превышать +15 градусов. Прогнозируется, что скорость ветра будет доходить до 9 метров в секунду. Из-за аномальной жары 17 апреля синоптики выступили с экстренным предупреждением. Они заявили о среднесуточной температуре выше климатической нормы сразу на 7 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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