Беспилотник ВСУ атаковал энергообъект в Калужской области

20 апреля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Беспилотник ВСУ атаковал Калужскую область, в результате нападения был поврежден энергетический объект. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша. «Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет», — написал в своем telegram-канале Владислав Шапша. К месту атаки прибыли сотрудники оперативных служб. Также в ночь на 20 апреля ВСУ атаковали Брянскую область шестью беспилотниками. В результате атаки дронов была повреждена энергетическая инфраструктура региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотник ВСУ атаковал Калужскую область, в результате нападения был поврежден энергетический объект. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша. «Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет», — написал в своем telegram-канале Владислав Шапша. К месту атаки прибыли сотрудники оперативных служб. Также в ночь на 20 апреля ВСУ атаковали Брянскую область шестью беспилотниками. В результате атаки дронов была повреждена энергетическая инфраструктура региона.