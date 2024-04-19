Беспилотник ВСУ атаковал энергообъект в Калужской области

Беспилотник ВСУ атаковал Калужскую область, в результате нападения был поврежден энергетический объект. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.
«Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет», — написал в своем telegram-канале Владислав Шапша. К месту атаки прибыли сотрудники оперативных служб.
Также в ночь на 20 апреля ВСУ атаковали Брянскую область шестью беспилотниками. В результате атаки дронов была повреждена энергетическая инфраструктура региона.
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