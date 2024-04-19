19 апреля 2024

Беспилотник ВСУ атаковал энергообъект в Калужской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Беспилотник ВСУ атаковал Калужскую область, в результате нападения был поврежден энергетический объект. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет», — написал в своем telegram-канале Владислав Шапша. К месту атаки прибыли сотрудники оперативных служб.

Также в ночь на 20 апреля ВСУ атаковали Брянскую область шестью беспилотниками. В результате атаки дронов была повреждена энергетическая инфраструктура региона.

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Беспилотник ВСУ атаковал Калужскую область, в результате нападения был поврежден энергетический объект. Об этом заявил губернатор региона Владислав Шапша. «Сегодня ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительна повреждена энергетическая инфраструктура. Пострадавших нет», — написал в своем telegram-канале Владислав Шапша. К месту атаки прибыли сотрудники оперативных служб. Также в ночь на 20 апреля ВСУ атаковали Брянскую область шестью беспилотниками. В результате атаки дронов была повреждена энергетическая инфраструктура региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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