19 апреля 2024

В Кургане уровень воды в Тоболе не меняется восемь часов подряд

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды в реке находится на постоянном контроле ответственных ведомств и служб
Уровень воды в реке находится на постоянном контроле ответственных ведомств и служб Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола к утру 20 апреля составляет 1013 сантиметров. За восемь часов ничего не изменилось. На это указывают данные интерактивной карты «Паводок 2024».

«Уровень Тобола у курганского гидропоста на 4:00 составляет 1013 см», — написано на региональном информационном сайте. Данные по гидропосту в селе Бараба не обновлялись с восьми вечера, когда уровень реки зафиксировался на обозначенной отметке.

В ночь на 20 апреля стало известно, что для борьбы с последствиями паводка в регион перебрасывают почти 80 специалистов Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ранне они работали на территории Орска. Вся прочая информация по теме наводнения размещена в трансляции URA.RU.

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В Кургане уровень Тобола к утру 20 апреля составляет 1013 сантиметров. За восемь часов ничего не изменилось. На это указывают данные интерактивной карты «Паводок 2024». «Уровень Тобола у курганского гидропоста на 4:00 составляет 1013 см», — написано на региональном информационном сайте. Данные по гидропосту в селе Бараба не обновлялись с восьми вечера, когда уровень реки зафиксировался на обозначенной отметке. В ночь на 20 апреля стало известно, что для борьбы с последствиями паводка в регион перебрасывают почти 80 специалистов Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ранне они работали на территории Орска. Вся прочая информация по теме наводнения размещена в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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