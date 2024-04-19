В Кургане уровень воды в Тоболе не меняется восемь часов подряд

В Кургане уровень Тобола к утру 20 апреля составляет 1013 сантиметров. За восемь часов ничего не изменилось. На это указывают данные интерактивной карты «Паводок 2024».
«Уровень Тобола у курганского гидропоста на 4:00 составляет 1013 см», — написано на региональном информационном сайте. Данные по гидропосту в селе Бараба не обновлялись с восьми вечера, когда уровень реки зафиксировался на обозначенной отметке.
В ночь на 20 апреля стало известно, что для борьбы с последствиями паводка в регион перебрасывают почти 80 специалистов Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ранне они работали на территории Орска. Вся прочая информация по теме наводнения размещена в трансляции URA.RU.
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В Кургане уровень Тобола к утру 20 апреля составляет 1013 сантиметров. За восемь часов ничего не изменилось. На это указывают данные интерактивной карты «Паводок 2024». «Уровень Тобола у курганского гидропоста на 4:00 составляет 1013 см», — написано на региональном информационном сайте. Данные по гидропосту в селе Бараба не обновлялись с восьми вечера, когда уровень реки зафиксировался на обозначенной отметке. В ночь на 20 апреля стало известно, что для борьбы с последствиями паводка в регион перебрасывают почти 80 специалистов Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ранне они работали на территории Орска. Вся прочая информация по теме наводнения размещена в трансляции URA.RU.