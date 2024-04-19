19 апреля 2024

Для борьбы с последствиями паводка в Курган перебрасывают спасателей из Орска

© Служба новостей «URA.RU»
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В регион должны прибыть почти 80 специалистов
В регион должны прибыть почти 80 специалистов Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей покинули Орск и сейчас направляются в Курган. Об этом сообщает telegram-канал «Урал56.Ру».

«В пик паводка в Орске находились 79 человек из Москвы, Ижевска, Екатеринбурга, Челябинской области, Омска, Самары, Воронежа. Они вытаскивали из затопленных территорий людей, доставляли гуманитарную помощь. Теперь они будут работать в Кургане, где также наблюдается сложная паводковая обстановка», — указано в мессенджере.

В Курган в третий раз за две недели из-за наводнения приехал глава МЧС России Александр Куренков. Уровень Тобола превысил отметку в 10 метров. В последний раз такие цифры фиксировали в 1994 году. Уже сейчас подтоплены почти две тысячи домов. Сильнейшую нагрузку испытывает дамба высотой в 10,5 метра. О других событиях по теме ЧС в регионе — узнаете из трансляции URA.RU.

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Представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей покинули Орск и сейчас направляются в Курган. Об этом сообщает telegram-канал «Урал56.Ру». «В пик паводка в Орске находились 79 человек из Москвы, Ижевска, Екатеринбурга, Челябинской области, Омска, Самары, Воронежа. Они вытаскивали из затопленных территорий людей, доставляли гуманитарную помощь. Теперь они будут работать в Кургане, где также наблюдается сложная паводковая обстановка», — указано в мессенджере. В Курган в третий раз за две недели из-за наводнения приехал глава МЧС России Александр Куренков. Уровень Тобола превысил отметку в 10 метров. В последний раз такие цифры фиксировали в 1994 году. Уже сейчас подтоплены почти две тысячи домов. Сильнейшую нагрузку испытывает дамба высотой в 10,5 метра. О других событиях по теме ЧС в регионе — узнаете из трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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