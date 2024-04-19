Для борьбы с последствиями паводка в Курган перебрасывают спасателей из Орска

20 апреля 2024 в 01:10 Размер текста - 17 +

В регион должны прибыть почти 80 специалистов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей покинули Орск и сейчас направляются в Курган. Об этом сообщает telegram-канал «Урал56.Ру». «В пик паводка в Орске находились 79 человек из Москвы, Ижевска, Екатеринбурга, Челябинской области, Омска, Самары, Воронежа. Они вытаскивали из затопленных территорий людей, доставляли гуманитарную помощь. Теперь они будут работать в Кургане, где также наблюдается сложная паводковая обстановка», — указано в мессенджере. В Курган в третий раз за две недели из-за наводнения приехал глава МЧС России Александр Куренков. Уровень Тобола превысил отметку в 10 метров. В последний раз такие цифры фиксировали в 1994 году. Уже сейчас подтоплены почти две тысячи домов. Сильнейшую нагрузку испытывает дамба высотой в 10,5 метра. О других событиях по теме ЧС в регионе — узнаете из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей покинули Орск и сейчас направляются в Курган. Об этом сообщает telegram-канал «Урал56.Ру». «В пик паводка в Орске находились 79 человек из Москвы, Ижевска, Екатеринбурга, Челябинской области, Омска, Самары, Воронежа. Они вытаскивали из затопленных территорий людей, доставляли гуманитарную помощь. Теперь они будут работать в Кургане, где также наблюдается сложная паводковая обстановка», — указано в мессенджере. В Курган в третий раз за две недели из-за наводнения приехал глава МЧС России Александр Куренков. Уровень Тобола превысил отметку в 10 метров. В последний раз такие цифры фиксировали в 1994 году. Уже сейчас подтоплены почти две тысячи домов. Сильнейшую нагрузку испытывает дамба высотой в 10,5 метра. О других событиях по теме ЧС в регионе — узнаете из трансляции URA.RU.