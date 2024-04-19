19 апреля 2024

Тюменский сквер стал одним из лучших благоустроенных пространств в РФ

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Новые архитектурные формы у Конторы пароходства. Тюмень, набережная, тюмень, контора пароходства
Сквер занял 11 строчку в реестре из 50 пространств (архивное фото) Фото:

Тюменский сквер по улице Республики, 21 был включен в реестр лучших практик благоустройства в России. Он занял в списке 11 строчку среди 50 пространств, реализованных в 2023 году в субъектах РФ. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук.

«Наш проект трансформации пространства по улице Республики, 21 включен в реестр лучших практик благоустройства в России! Проект благоустройства территории в центре Тюмени реализован по инициативе жителей — он победил во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в 2022 году, за него проголосовали почти 13 тысяч человек», — написал Кухарук в своем telegram-канале. В этом году на участие было подано 415 заявок из 85 регионов РФ.

В Тюмени 16 октября 2023 года по улице Республики, 21 торжественно открыли современное озелененное и одновременно культурное пространство для отдыха. По словам администрации города, сквер был создан благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», идея которой заключается в том, чтобы жители сами определяли будущее наполнение скверов и парков. Например, архитекторы превратили подвальное складское помещение аптеки № 1 в сцену-амфитеатр. Стенами ей служит отреставрированная кирпичная кладка.

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Тюменский сквер по улице Республики, 21 был включен в реестр лучших практик благоустройства в России. Он занял в списке 11 строчку среди 50 пространств, реализованных в 2023 году в субъектах РФ. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук. «Наш проект трансформации пространства по улице Республики, 21 включен в реестр лучших практик благоустройства в России! Проект благоустройства территории в центре Тюмени реализован по инициативе жителей — он победил во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства в 2022 году, за него проголосовали почти 13 тысяч человек», — написал Кухарук в своем telegram-канале. В этом году на участие было подано 415 заявок из 85 регионов РФ. В Тюмени 16 октября 2023 года по улице Республики, 21 торжественно открыли современное озелененное и одновременно культурное пространство для отдыха. По словам администрации города, сквер был создан благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», идея которой заключается в том, чтобы жители сами определяли будущее наполнение скверов и парков. Например, архитекторы превратили подвальное складское помещение аптеки № 1 в сцену-амфитеатр. Стенами ей служит отреставрированная кирпичная кладка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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