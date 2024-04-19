19 апреля 2024

США охарактеризовали удар Израиля по Ирану

WP: США расценили удар Израиля по Ирану как взвешенный ответ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый день Московского авиакосмического салона МАКС-2021. Московская область, Жуковский, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США охарактеризовала удар Израиля по Ирану как взвешенный ответ Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Президент США Джо Байден и его администрация расценили последний удар Израиля по Ирану как относительно взвешенный ответ. При этом в Вашингтоне считают, что эскалации конфликта между двумя этими странами удастся избежать, рассказывает The Washington Post.

«Президент Байден и его помощники рассматривают удар Израиля по Ирану как относительно взвешенный ответ на шквал ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных Тегераном в сторону Израиля. И они все больше надеются, что конфронтация между двумя государствами не приведет к обострению ситуации в регионе», — пишет The Washington Post.

Издание сообщает, что Белый дом отказался комментировать удар в пятницу, 19 апреля. Тогда госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что не будет обсуждать, был ли Вашингтон предупрежден об ударе, попытавшись дистанцировать Соединенные Штаты от действий Израиля, и заявив, что «США не участвовали ни в каких наступательных операциях».

Ранее кандидат исторических наук, эксперт Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова рассказала в беседе с URA.RU, что Иран не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Израилем. 19 апреля американский телеканал ABC сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объектам в Иране в ответ на аналогичную атаку со стороны Тегерана.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Джо Байден и его администрация расценили последний удар Израиля по Ирану как относительно взвешенный ответ. При этом в Вашингтоне считают, что эскалации конфликта между двумя этими странами удастся избежать, рассказывает The Washington Post. «Президент Байден и его помощники рассматривают удар Израиля по Ирану как относительно взвешенный ответ на шквал ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных Тегераном в сторону Израиля. И они все больше надеются, что конфронтация между двумя государствами не приведет к обострению ситуации в регионе», — пишет The Washington Post. Издание сообщает, что Белый дом отказался комментировать удар в пятницу, 19 апреля. Тогда госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что не будет обсуждать, был ли Вашингтон предупрежден об ударе, попытавшись дистанцировать Соединенные Штаты от действий Израиля, и заявив, что «США не участвовали ни в каких наступательных операциях». Ранее кандидат исторических наук, эксперт Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова рассказала в беседе с URA.RU, что Иран не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Израилем. 19 апреля американский телеканал ABC сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объектам в Иране в ответ на аналогичную атаку со стороны Тегерана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...