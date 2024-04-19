США охарактеризовали удар Израиля по Ирану

WP: США расценили удар Израиля по Ирану как взвешенный ответ

20 апреля 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

США охарактеризовала удар Израиля по Ирану как взвешенный ответ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Президент США Джо Байден и его администрация расценили последний удар Израиля по Ирану как относительно взвешенный ответ. При этом в Вашингтоне считают, что эскалации конфликта между двумя этими странами удастся избежать, рассказывает The Washington Post. «Президент Байден и его помощники рассматривают удар Израиля по Ирану как относительно взвешенный ответ на шквал ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных Тегераном в сторону Израиля. И они все больше надеются, что конфронтация между двумя государствами не приведет к обострению ситуации в регионе», — пишет The Washington Post. Издание сообщает, что Белый дом отказался комментировать удар в пятницу, 19 апреля. Тогда госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что не будет обсуждать, был ли Вашингтон предупрежден об ударе, попытавшись дистанцировать Соединенные Штаты от действий Израиля, и заявив, что «США не участвовали ни в каких наступательных операциях». Ранее кандидат исторических наук, эксперт Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова рассказала в беседе с URA.RU, что Иран не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Израилем. 19 апреля американский телеканал ABC сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объектам в Иране в ответ на аналогичную атаку со стороны Тегерана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден и его администрация расценили последний удар Израиля по Ирану как относительно взвешенный ответ. При этом в Вашингтоне считают, что эскалации конфликта между двумя этими странами удастся избежать, рассказывает The Washington Post. «Президент Байден и его помощники рассматривают удар Израиля по Ирану как относительно взвешенный ответ на шквал ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных Тегераном в сторону Израиля. И они все больше надеются, что конфронтация между двумя государствами не приведет к обострению ситуации в регионе», — пишет The Washington Post. Издание сообщает, что Белый дом отказался комментировать удар в пятницу, 19 апреля. Тогда госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что не будет обсуждать, был ли Вашингтон предупрежден об ударе, попытавшись дистанцировать Соединенные Штаты от действий Израиля, и заявив, что «США не участвовали ни в каких наступательных операциях». Ранее кандидат исторических наук, эксперт Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова рассказала в беседе с URA.RU, что Иран не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Израилем. 19 апреля американский телеканал ABC сообщил, что Израиль нанес ракетный удар по объектам в Иране в ответ на аналогичную атаку со стороны Тегерана.