Израиль нанес ответный удар по Ирану: что известно к этому часу

ABC News: Израиль ударил по объекту в Иране, в Исфахане прогремели взрывы
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Израиль намеревался ответить Ирану на атаку Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Израиль ударил по одному из объектов на территории Ирана в ответ на атаку в ночь на 14 апреля. По данным иранской прессы, взрыв был слышен возле аэропорта в провинции Исфахан. Главное о происшествии к этому часу — в материале URA.RU.

Сообщения об ударе

Американский телеканал ABC со ссылкой на чиновника США сообщил, что Израиль нанес удар по иранской территории. При этом за несколько дней до этого Иран, Сирия и Ливан атаковали еврейское государство беспилотниками и ракетами в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске.

Где произошел взрыв

Взрыв был слышен в Кехджаваристане недалеко от аэропорта провинции Исфахан. Рядом расположен город Нетенз — центральный пункт программы по обогащению урана, передает агентство Fars. В связи с атакой авиарейсы над Тегераном, Исхафаном и Ширазом отменены на неопределенный срок. При этом в CNN сообщили, что иранские ядерные объекты не являются целью израильской стороны.

Работа ПВО в Тебризе

По данным Fars, ряд СМИ сообщал о звуках взрывов и работе ПВО в Тебризе. Однако Fars сообщило, что противовоздушная оборона просто открыла огонь по подозрительным предметам, и никакого взрыва не было.

Предпосылки израильского удара

После атаки Ирана Израиль сразу поднял вопрос об ответном ударе, однако США призывали Тель-Авив к сдержанности. Однако недавно стало известно, что еврейское государство все-таки уведомило Вашингтон о планах нанести удар по иранской территории в течение 24-48 часов.

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Израиль ударил по одному из объектов на территории Ирана в ответ на атаку в ночь на 14 апреля. По данным иранской прессы, взрыв был слышен возле аэропорта в провинции Исфахан. Главное о происшествии к этому часу — в материале URA.RU. Американский телеканал ABC со ссылкой на чиновника США сообщил, что Израиль нанес удар по иранской территории. При этом за несколько дней до этого Иран, Сирия и Ливан атаковали еврейское государство беспилотниками и ракетами в ответ на обстрел иранского консульства в Дамаске. Взрыв был слышен в Кехджаваристане недалеко от аэропорта провинции Исфахан. Рядом расположен город Нетенз — центральный пункт программы по обогащению урана, передает агентство Fars. В связи с атакой авиарейсы над Тегераном, Исхафаном и Ширазом отменены на неопределенный срок. При этом в CNN сообщили, что иранские ядерные объекты не являются целью израильской стороны. По данным Fars, ряд СМИ сообщал о звуках взрывов и работе ПВО в Тебризе. Однако Fars сообщило, что противовоздушная оборона просто открыла огонь по подозрительным предметам, и никакого взрыва не было. После атаки Ирана Израиль сразу поднял вопрос об ответном ударе, однако США призывали Тель-Авив к сдержанности. Однако недавно стало известно, что еврейское государство все-таки уведомило Вашингтон о планах нанести удар по иранской территории в течение 24-48 часов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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