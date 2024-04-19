Иран и Израиль пытаются избежать большой войны

Востоковед Федорова: Иран смягчает конфликт с Израилем, опровергая ракетный удар

19 апреля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Новость о ракетной атаке по Ирану нужна Израилю для внутренней аудитории, считает политолог Каринэ Кеворгян Фото: U.S. Army Reserve / Sgt. Zach Mott Иран не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Израилем, поэтому опроверг сообщения о ракетном ударе по своей территории. Об этом в беседе с URA.RU заявила кандидат исторических наук, эксперт Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова. При этом для руководства Израиля подобная эскалация также была бы опасна, а сообщения об ударе предназначены для внутренней аудитории, добавляет политолог-иранист Каринэ Кеворгян. Американский телеканал ABC со ссылкой на чиновника США сообщил, что Израиль в ночь на 19 апреля нанес ракетный удар по объектам в Иране в ответ на аналогичную атаку со стороны Тегерана. По данным иранской прессы, взрыв был слышен возле аэропорта в провинции Исфахан. Некоторые СМИ сообщали о звуках взрывов и работе ПВО в Тебризе. Однако иранские власти опровергли информацию о ракетной атаке и заявили лишь о нескольких сбитых беспилотниках. Официально Израиль не признал ответственность за этот удар. Новость по теме ЦАХАЛ отказался ударить по ядерным объектам Ирана «Иран никак не заинтересован в эскалации конфликта. Поэтому если появляются сообщения, что якобы не было атаки, скорее всего, Иран так смягчает конфликт. Стране не нужна масштабная война с Израилем, власти Ирана понимают, что война будет и с Соединенными Штатами Америки. Поэтому сейчас Иран будет делать все, чтобы не допустить эскалации конфликта», — заявила Ирина Федорова. По словам Федоровой, несмотря на все сглаживания, конфликт между Ираном и Израилем выходит на новый уровень. «Мне хочется отметить, что напряженность между Ираном и Израилем поднимается на новый уровень. Так как состоялись хоть и не масштабные, с какой-то заранее установленной договоренностью, удары по консульству Ирана и атаки по Израилю. Это не значит, что завтра там состоится какое-то масштабное событие, и начнется война. Но мы точно наблюдаем напряженность после этих ударов. С территории Ирана впервые был нанесен удар по территории Израиля, впервые атакованы с такими тяжелыми последствиями консульства Ирана, поэтому, конечно, ситуация очень нестабильная», — дополнила она. Новость по теме FT: Израиль потратил больше миллиарда долларов, чтобы отбить атаку Ирана Отсутствие ракетного удара со стороны Израиля в разговоре с агентством допустила и Каринэ Кеворгян. Об этом, в частности, говорит отсутствие экстренного заседания в иранском Совбезе: «Иранцы размещают на своих ресурсах информацию о том, что атака со стороны Израиля — фейк, а это была плановая работа иранских ПВО, они постоянно сбивают всякие беспилотники. Да и Совет Безопасности Ирана не собирался». По словам собеседницы агентства, новость о ракетном ударе нужна премьер-министру Биньямину Нетаньяху для внутренней аудитории: показать израильтянам, что атака Ирана не осталась без ответа. «Это может быть информационная цель: попытка Нетаньяху показать, какой он крутой. Все это [сообщения о ракетном ударе] вызывает большие сомнения, потому что Нетаньяху идти на такую провокацию чрезвычайно опасно. Судя по всему, это вообще было сделано в качестве какого-то внутреннего жеста для общества в Израиле, не более того. Однако фейковая новость об атаке на Иран вышла за рамки Израиля», — отметила иранист. В ночь с 13 на 14 апреля Иран вел массированную атаку по Израилю с помощью 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «Земля-земля». Иран заявил, что не стремится к эскалации или конфликту в регионе, но в случае военной агрессии ответит еще более мощно и решительно. Политолог Сергей Марков в разговоре с URA.RU объяснил, что конфликт между странами нужен Нетаньяху, чтобы остаться у власти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран не заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта с Израилем, поэтому опроверг сообщения о ракетном ударе по своей территории. Об этом в беседе с URA.RU заявила кандидат исторических наук, эксперт Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Федорова. При этом для руководства Израиля подобная эскалация также была бы опасна, а сообщения об ударе предназначены для внутренней аудитории, добавляет политолог-иранист Каринэ Кеворгян. Американский телеканал ABC со ссылкой на чиновника США сообщил, что Израиль в ночь на 19 апреля нанес ракетный удар по объектам в Иране в ответ на аналогичную атаку со стороны Тегерана. По данным иранской прессы, взрыв был слышен возле аэропорта в провинции Исфахан. Некоторые СМИ сообщали о звуках взрывов и работе ПВО в Тебризе. Однако иранские власти опровергли информацию о ракетной атаке и заявили лишь о нескольких сбитых беспилотниках. Официально Израиль не признал ответственность за этот удар. «Иран никак не заинтересован в эскалации конфликта. Поэтому если появляются сообщения, что якобы не было атаки, скорее всего, Иран так смягчает конфликт. Стране не нужна масштабная война с Израилем, власти Ирана понимают, что война будет и с Соединенными Штатами Америки. Поэтому сейчас Иран будет делать все, чтобы не допустить эскалации конфликта», — заявила Ирина Федорова. По словам Федоровой, несмотря на все сглаживания, конфликт между Ираном и Израилем выходит на новый уровень. «Мне хочется отметить, что напряженность между Ираном и Израилем поднимается на новый уровень. Так как состоялись хоть и не масштабные, с какой-то заранее установленной договоренностью, удары по консульству Ирана и атаки по Израилю. Это не значит, что завтра там состоится какое-то масштабное событие, и начнется война. Но мы точно наблюдаем напряженность после этих ударов. С территории Ирана впервые был нанесен удар по территории Израиля, впервые атакованы с такими тяжелыми последствиями консульства Ирана, поэтому, конечно, ситуация очень нестабильная», — дополнила она. Отсутствие ракетного удара со стороны Израиля в разговоре с агентством допустила и Каринэ Кеворгян. Об этом, в частности, говорит отсутствие экстренного заседания в иранском Совбезе: «Иранцы размещают на своих ресурсах информацию о том, что атака со стороны Израиля — фейк, а это была плановая работа иранских ПВО, они постоянно сбивают всякие беспилотники. Да и Совет Безопасности Ирана не собирался». По словам собеседницы агентства, новость о ракетном ударе нужна премьер-министру Биньямину Нетаньяху для внутренней аудитории: показать израильтянам, что атака Ирана не осталась без ответа. «Это может быть информационная цель: попытка Нетаньяху показать, какой он крутой. Все это [сообщения о ракетном ударе] вызывает большие сомнения, потому что Нетаньяху идти на такую провокацию чрезвычайно опасно. Судя по всему, это вообще было сделано в качестве какого-то внутреннего жеста для общества в Израиле, не более того. Однако фейковая новость об атаке на Иран вышла за рамки Израиля», — отметила иранист. В ночь с 13 на 14 апреля Иран вел массированную атаку по Израилю с помощью 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «Земля-земля». Иран заявил, что не стремится к эскалации или конфликту в регионе, но в случае военной агрессии ответит еще более мощно и решительно. Политолог Сергей Марков в разговоре с URA.RU объяснил, что конфликт между странами нужен Нетаньяху, чтобы остаться у власти.