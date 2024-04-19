Последняя неделя Великого поста: как подготовиться к главному христианскому празднику

Страстная неделя в России пройдет с 29 апреля по 4 мая

20 апреля 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Страстная седмица пройдет с 29 апреля по 4 мая Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В конце апреля 2024 года начинается Страстная неделя — последняя перед Пасхой. Она продлится с 29 апреля до Великой субботы, 4 мая. О том, что можно и нельзя, какие есть обычаи и традиции, и что значит каждый день важнейшей для христиан недели — в материале URA.RU. Духовное значение Великий пост перед Пасхой необходим, чтобы верующие христиане сосредоточились не на физическом, а на духовном аспекте жизни. В это время люди стараются больше времени уделять молитве и чаще помогать ближним. В Страстную седмицу — иное название недели — не празднуют дни святых, не проводят обряды и не поминают умерших. Все обряды направлены на подготовку к Пасхе, Христову Воскресению, а всю неделю до этого вспоминаются страсти Иисуса Христа перед распятием. Значение дней Великий понедельник — день, когда Иисус явил чудо, иссушив дерево инжира, не принесшее плодов, одним словом. В Великий вторник богослужения относятся к последней проповеди Христа в Иерусалимском храме, то есть христиане вспоминают его напутствия. Великая среда — день предательства Христа, когда ученик продал его за 30 сребреников. Также в этот день вспоминается знаменитый фрагмент, в котором женщина омывает ноги Иисуса и совершает обряд помазания. Великий четверг связывают с Тайной вечерей, где Христос установил таинство Святого Причащения (Евхаристии) и совершил омовение ног учеников. Также этот день называют Чистым четвергом, так как с него начинается подготовка к Пасхе. Чистый он не только из-за тщательной уборки дома, но и из-за причащений людей. Великая пятница — день траура. Именно в этот день Христос был осужден и распят. На службах вспоминают страдания Иисуса на кресте, а из алтаря выносят плащаницу — изображение Христа, лежащего во гробе. Великая суббота — погребение Иисуса. В этот день священники надевают праздничные облачения, освящают куличи, пасхи и яйца, а в иерусалимском храме Воскресения Христова сходит Благодатный огонь. Как вести себя Страстная неделя — время познания собственной жизни и глубокого покаяния. В этот промежуток особенно остро нужно сконцентрироваться на духовных аспектах подготовки к Пасхе. В этот период нельзя поддаваться зависти к другим людям, держать на них обиду и раздражаться. Под особым запретом шумные пьяные застолья, а также курение и блуд. Именно к последней неделе Великого поста христианин должен преодолеть свои пороки и стать лучше, а ограничение в пище Церковь призывает выбирать по собственной воле. Также нельзя конфликтовать и ссориться, праздновать дни памяти святых, венчаться и проводить обряд крещения. Стоит отказаться от любых соблазнов и помогать ближним. Питание на Страстной неделе Самый строгий в году пост начинается с Великого понедельника. В этот день разрешено сухоядение: фрукты и овощи, мед и орехи, а также хлеб. Во вторник и среду к списку разрешенного добавляется сырая пища без масла. В Великий четверг позволяется горячая пища растительного происхождения с маслом, однако в меню не должно быть продуктов животного происхождения. В пятницу верующие воздерживаются от пищи до времени выноса плащаницы на богослужении. В субботу разрешается горячая пища без добавления масла, а уже с воскресенья (Пасхи) все запреты с пищевого рациона снимаются. Важно упомянуть, что есть категории людей, которым разрешено не соблюдать пост. В их список входят больные и пожилые люди, а также дети возрастом до семи лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В конце апреля 2024 года начинается Страстная неделя — последняя перед Пасхой. Она продлится с 29 апреля до Великой субботы, 4 мая. О том, что можно и нельзя, какие есть обычаи и традиции, и что значит каждый день важнейшей для христиан недели — в материале URA.RU. Великий пост перед Пасхой необходим, чтобы верующие христиане сосредоточились не на физическом, а на духовном аспекте жизни. В это время люди стараются больше времени уделять молитве и чаще помогать ближним. В Страстную седмицу — иное название недели — не празднуют дни святых, не проводят обряды и не поминают умерших. Все обряды направлены на подготовку к Пасхе, Христову Воскресению, а всю неделю до этого вспоминаются страсти Иисуса Христа перед распятием. Великий понедельник — день, когда Иисус явил чудо, иссушив дерево инжира, не принесшее плодов, одним словом. В Великий вторник богослужения относятся к последней проповеди Христа в Иерусалимском храме, то есть христиане вспоминают его напутствия. Великая среда — день предательства Христа, когда ученик продал его за 30 сребреников. Также в этот день вспоминается знаменитый фрагмент, в котором женщина омывает ноги Иисуса и совершает обряд помазания. Великий четверг связывают с Тайной вечерей, где Христос установил таинство Святого Причащения (Евхаристии) и совершил омовение ног учеников. Также этот день называют Чистым четвергом, так как с него начинается подготовка к Пасхе. Чистый он не только из-за тщательной уборки дома, но и из-за причащений людей. Великая пятница — день траура. Именно в этот день Христос был осужден и распят. На службах вспоминают страдания Иисуса на кресте, а из алтаря выносят плащаницу — изображение Христа, лежащего во гробе. Великая суббота — погребение Иисуса. В этот день священники надевают праздничные облачения, освящают куличи, пасхи и яйца, а в иерусалимском храме Воскресения Христова сходит Благодатный огонь. Страстная неделя — время познания собственной жизни и глубокого покаяния. В этот промежуток особенно остро нужно сконцентрироваться на духовных аспектах подготовки к Пасхе. В этот период нельзя поддаваться зависти к другим людям, держать на них обиду и раздражаться. Под особым запретом шумные пьяные застолья, а также курение и блуд. Именно к последней неделе Великого поста христианин должен преодолеть свои пороки и стать лучше, а ограничение в пище Церковь призывает выбирать по собственной воле. Также нельзя конфликтовать и ссориться, праздновать дни памяти святых, венчаться и проводить обряд крещения. Стоит отказаться от любых соблазнов и помогать ближним. Самый строгий в году пост начинается с Великого понедельника. В этот день разрешено сухоядение: фрукты и овощи, мед и орехи, а также хлеб. Во вторник и среду к списку разрешенного добавляется сырая пища без масла. В Великий четверг позволяется горячая пища растительного происхождения с маслом, однако в меню не должно быть продуктов животного происхождения. В пятницу верующие воздерживаются от пищи до времени выноса плащаницы на богослужении. В субботу разрешается горячая пища без добавления масла, а уже с воскресенья (Пасхи) все запреты с пищевого рациона снимаются. Важно упомянуть, что есть категории людей, которым разрешено не соблюдать пост. В их список входят больные и пожилые люди, а также дети возрастом до семи лет.