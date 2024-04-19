При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли два человека

20 апреля 2024 в 03:39 Размер текста - 17 +

Гладков рассказал о погибших после атаки ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU ВСУ атаковали Белгородскую область, в результате чего погибли два мирных жителя. Одной из погибших была женщина, которая лежала с переломом шейки бедра. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», — написал Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ атаковали Белгородскую область, в результате чего погибли два мирных жителя. Одной из погибших была женщина, которая лежала с переломом шейки бедра. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», — написал Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.