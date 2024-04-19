При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли два человека

Гладков рассказал о погибших после атаки ВСУ
ВСУ атаковали Белгородскую область, в результате чего погибли два мирных жителя. Одной из погибших была женщина, которая лежала с переломом шейки бедра. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», —
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