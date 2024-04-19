19 апреля 2024

При атаке ВСУ на Белгородскую область погибли два человека

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, гладков вячеслав
Гладков рассказал о погибших после атаки ВСУ Фото:

ВСУ атаковали Белгородскую область, в результате чего погибли два мирных жителя. Одной из погибших была женщина, которая лежала с переломом шейки бедра. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», — написал Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.

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ВСУ атаковали Белгородскую область, в результате чего погибли два мирных жителя. Одной из погибших была женщина, которая лежала с переломом шейки бедра. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «В результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом. К большому горю, погибли два мирных жителя — женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», — написал Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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